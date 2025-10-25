Frio em BH? Veja a previsão do tempo para este sábado (25/10)

Após dias frios históricos em plena primavera, temperaturas amenas com clima seco dominam a capital e todo o estado mineiro neste sábado (25/10). A previsão é que o tempo fique estável em toda Minas Gerais no fim de semana, sem chance de chuva.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,6 °C e a máxima pode chegar a 28 ºC. A umidade relativa do ar deve se manter em torno 25% à tarde em toda a capital, em um céu claro a parcialmente nublado.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar fria e seca perdeu força e as temperaturas se elevam ao longo do fim de semana. Além disso, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% em grande parte do estado.

Moradores das regiões Metropolitana, Noroeste, Norte, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste, Triângulo, Alto Paranaíba e Central Mineira percebem um céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Já nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri e Zona da Mata, o tempo fica parcialmente nublado, sem alerta de umidade.

Conforme a previsão, as temperaturas seguem estáveis e a previsão máxima é de 34º, no Triângulo, com mínima em 4ºC, no Sul do estado.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Menores temperaturas do ano