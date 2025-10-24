BH: sexta-feira (24/10) é de sensação térmica negativa e tempo seco

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Sob a atuação de uma frente fria, Belo Horizonte registra mais uma manhã gelada nesta sexta-feira (24/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital registrou 12,5°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de -3,8°C.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com máxima estimada de 27°C, à tarde. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% e acende um alerta, já que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal para a saúde humana é de 60%.

De acordo com a Defesa Civil municipal, o alerta de baixa umidade é válido até terça-feira (28/10). Para evitar a desidratação, também é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras.

Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Menores temperaturas por regional em 24/10

Barreiro: 13,7 °C, às 5h50.

Centro-Sul: 13,3 °C, às 5h55.

Oeste: 12,5 °C, com sensação térmica de -3,8 °C, às 6h.

Pampulha: 15,1 °C, com sensação térmica de 14,1 °C, às 5h.

Venda Nova: 15,5 °C, às 5h10.

Menores temperaturas do ano