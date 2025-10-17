Carro bate em viatura dos Bombeiros e complica o trânsito na Grande BH

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma viatura do Corpo de Bombeiros deixa o trânsito lento na manhã desta sexta-feira (17/10), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon), a colisão ocorreu na Avenida João César de Oliveira, no cruzamento com a Rua das Indústrias.

Agentes da TransCon foram acionados para controlar o tráfego, que apresenta lentidão na região. Ainda não há informações sobre as causas do acidente nem sobre feridos.

Por causa do acidente, o conjunto semafórico na via está apagado e o cruzamento fechado.

Matéria em atualização