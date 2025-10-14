Assine
overlay
Início Gerais
DÉFICIT NA EDUCAÇÃO

MG: 1 a cada 5 alunos têm pelo menos dois anos de atraso no aprendizado

Minas Gerais ocupou o terceiro lugar em índices de aprendizado no ranking nacional, mas enfrenta alta taxa de atraso escolar

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/10/2025 15:09 - atualizado em 14/10/2025 15:12

compartilhe

SIGA
x
Sala de aula com professora no quadro e alunos prestando atenção; imagem meramente ilustrativa
Em 2024, Minas ocupou o terceiro lugar no ranking nacional de crianças alfabetizadas. No entanto, o atraso escolar é significativo, conforme dados do último Censo, especialmente nos últimos anos escolares. crédito: inteligência artificial/acervo Estado de Minas

Um a cada 5 estudantes do ensino médio tem pelo menos dois anos de atraso no aprendizado na rede estadual de Minas Gerais, segundo o Censo Escolar de 2024. Em evento realizado nesta terça-feira (14/10), o secretário de educação do Estado, Rossieli Soares, afirmou que se não houver um processo de recomposição, os alunos continuarão com o déficit.

No ano passado, Minas ocupou o terceiro lugar no ranking nacional de crianças alfabetizadas. No entanto, o atraso escolar é significativo, conforme dados do último Censo, especialmente nos últimos anos escolares. Em 2024, somente 5% dos estudantes tiveram proficiência adequada no terceiro ano do ensino médio em matemática.

Leia Mais

"A pior geração do terceiro ano do ensino médio está aqui em 2025, porque é a turma que cursou o sétimo ano durante a pandemia. O déficit é tão elevado, que os alunos do quinto ano do ensino fundamental já não conseguem acompanhar o sétimo ano. Se não olhar o conteúdo agora, o aluno não conseguirá acompanhar quando passar para séries futuras", comenta Rossieli.

O quadro nos anos finais do ensino médio é preocupante, sobretudo em matemática. Na rede pública mineira, incluindo as redes municipal e estadual, Minas apresentou uma queda na alfabetização durante a pandemia, passando de 63,7% em 2019 para 43,2% em 2021. A recuperação apareceu em 2023, quando os índices ficaram em 59,8%, entretanto, aquém do período pré-pandemia.

De acordo com o secretário, ainda é necessário recuperar os níveis de aprendizagem anteriores à pandemia, apesar de já ter havido melhora e existir outros fatores que comprometem o ensino no estado e no restante do país.

“O quadro é muito desafiador na educação brasileira. Em Minas Gerais, obviamente, não tá longe disso. E teve uma situação ainda mais agravada com a pandemia, por exemplo, que trouxe mais dificuldades ainda no processo de aprendizagem. Os alunos que estão no terceiro ano são aqueles que estavam no Ensino Fundamental [durante a pandemia], que trazem uma necessidade de recomposição de aprendizagem ainda mais elevada neste momento”, diz.

Baixo desempenho em matemática

Em paralelo aos dados apresentados pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), o Anuário Brasileiro da Educação, publicado em setembro, mostra que apenas 10,5% dos alunos da 3ª série apresentam aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática em Minas Gerais. Os alunos do 9º ano, o último ano do ensino fundamental, também apresentam baixo desempenho, com apenas 19,5% com aprendizagem adequada nas mesmas disciplinas.

O documento, elaborado pelo Movimento Juntos Pela Educação, também aponta que, a cada 100 crianças em Minas, 96 ingressam na pré-escola, nas redes municipal, estadual e privada, mas só concluem o ensino médio 71 alunos em 100.

Abandono escolar

Segundo dados de 2023 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as taxas de reprovação e de abandono dos estudos em Minas são 2% mais altas do que a média nacional. Isso significa que 35 mil jovens mineiros abandonam a escola anualmente.

Para Soares, a reprovação sistemática e atraso escolar estão diretamente associadas aos números. Ele acredita que a reprovação dos alunos pode afastá-los ainda mais e causar a evasão escolar. A taxa de distorção de idade e série é alta no primeiro ano do ensino médio, mas cai ao longo dos anos, porque os alunos abandonam os estudos conforme avançam nas séries.

Ao todo, 73 mil adolescentes de 15 a 17 anos ficaram fora da escola em Minas Gerais em 2024. Pesquisas feitas pela SEE/MG apontam que cada jovem que abandona o ensino médio, deixa de ganhar R$159 mil ao longo da vida produtiva, o que representa cerca de R$3 mil de renda a menos por ano. Em Minas, esses jovens deixam de ganhar ao longo da vida R$ 11,6 bilhões.

O estado apresenta 36% de estudantes com aprendizagem adequada, enquanto 91% são aprovados e, por isso, os níveis de reprovação não apresentam relação direta com o nível de aprendizagem.

Para melhorar os índices, a SEE/MG realiza a busca ativa, estratégia que integra o calendário da rede estadual e reúne atividades como mutirões de visitas às famílias, passeatas, mostras escolares, oficinas, apresentações culturais e rodas de conversa. Todas as Superintendências Regionais de Ensino (SREs) participam da mobilização, com o envolvimento direto de gestores, professores e equipes pedagógicas.

“A primeira coisa que a gente fez foi a ‘busca ativa’. A escola tá vendo que o aluno tem chance ou já abandonou? Vamos atrás desse aluno. Vamos, literalmente, ligar. Vamos na casa. Teve uma série de mobilizações feitas pelas nossas escolas, inclusive com monitoramento para trazê-los de volta”, disse Soares.

Apesar de focar nos estudantes infrequentes, a proposta é também assistir os alunos que não faltam, mas apresentam algum tipo de desinteresse nas atividades escolares. De acordo com a pasta, é comum que alguns estudantes, sobretudo os que cursam o ensino médio, parem de estudar ou deixem de frequentar a escola por questões financeiras – muitas vezes procuram um emprego e abandonam o estudo. Esses alunos também são observados com atenção, pois têm necessidade de continuar o ensino pós ensino médio, para que não ocupem apenas vagas de subemprego.

Plano de recomposição de Aprendizagem (PRA)

Para driblar esses obstáculos na educação, SEE/MG tem o Plano de recomposição de Aprendizagens (PRA), que tenta reduzir a defasagem do ensino e de aprendizagens com a elaboração de estratégias de ensino com foco na recomposição das aprendizagens por meio das Habilidades da BNCC e do Currículo Referência de MG.

O PRA faz o acompanhamento e o monitoramento na gestão de sala de aula, considerando o diagnóstico de cada turma e de cada estudante. O plano também prevê a continuidade da implementação do Currículo Referência de Minas Gerais na realidade da sala de aula, por meio de ações práticas do dia a dia, a partir das orientações feitas por professores responsáveis por realizarem visitas às escolas, considerando as avaliações sistêmicas, internas e externas, e também intervenções nas escolas.

“O plano de recomposição da aprendizagem talvez tenha sido uma das coisas mais importantes, porque a gente parou e disse: ‘Olha, o aluno tá no terceiro ano do ensino médio, mas tem esses déficit de aprendizagem’. Então, a partir desse diagnóstico, os materiais impressos foram pensados a partir de quais as habilidades e conhecimentos que o aluno não teve, que precisam ser garantidos a todos os nossos estudantes”, explica Soares.

O programa também conta com uma equipe que visita as escolas prioritárias – com índices piores do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – semanalmente. O foco é reduzir lacunas acumuladas nos últimos anos e elevar o desempenho da rede. O protocolo do PRA disponibiliza materiais próprios para apoiar a aplicação, acompanhamento contínuo nas escolas e atividades com metodologias específicas para os alunos com maior defasagem.

Avaliação do Saeb

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025 ocorrerá entre os dias 20 e 31 de outubro, com a aplicação de testes e questionários impressos em todo o país. Os testes são aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede privada e reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais.

A pasta faz um apelo para que haja colaboração integrada para que os alunos consigam realizar as provas da melhor forma possível. Isso porque, é necessário que 80% dos alunos de cada escola participem da avaliação. Caso o estado obtenha um bom resultado, o governo federal pode bonificar em até R$ 600 milhões a pasta da educação, através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“É muito importante que todas as famílias, todas as escolas, todos os profissionais da educação, todas as nossas crianças e nossos adolescentes estejam mobilizados para fazer essa avaliação. Primeiro, porque é um retrato de Minas Gerais. E saber sempre o nível que a gente está, como que a gente pode avançar, de como que a gente pode melhorar cada vez mais”, diz o secretário.

As provas ocorrem em um período de duas semanas, agendadas em cada uma das escolas. É um dia de prova para cada turma. A depender do tamanho da escola, pode ocorrer em dias diferentes em turmas diferentes.

Tópicos relacionados:

educacao minas-gerais see

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay