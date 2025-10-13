Sabará inaugura novo Centro de Educação Infantil Maria Torres da Fonseca

A Prefeitura de Sabará inaugurou nesta segunda-feira (13) o Centro de Educação Infantil Maria Torres da Fonseca (CEI Mangueiras), no bairro Mangueiras. A unidade, que leva o nome de Dona Maria do Pompéu, figura conhecida e respeitada na cidade, homenageia sua trajetória de vida e contribuição à comunidade sabarense.

O novo CEI foi construído após 13 anos de obras paralisadas e vai ampliar o número de vagas na educação infantil municipal, atendendo crianças da região em um espaço com salas amplas, brinquedoteca, refeitório e área de recreação.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Sargento Rodolfo, do vice-prefeito Bulim Guerra, da secretária de Educação Jenifer Lourenço, da deputada estadual Carol Caram, de Vinícius Diniz (representando o deputado Hercílio Coelho Diniz), do subsecretário de Estado da Educação Silas Fagundes de Carvalho, além de vereadores e outras autoridades locais.

Durante o evento, o prefeito destacou o encerramento de uma obra aguardada há anos pela comunidade. "Ver essa creche pronta e cheia de vida é motivo de alegria. Retomar essa obra depois de 13 anos paralisada é devolver esperança e oportunidade para as famílias do Mangueiras e de todo Sabará".

A secretária de Educação, Jenifer Lourenço, ressaltou que o novo espaço foi pensado para atender às necessidades das crianças e famílias. "Cada ambiente foi planejado para oferecer acolhimento, aprendizado e segurança. Investir na educação infantil é preparar o futuro da nossa cidade".

Segundo a administração, com a abertura do CEI Maria Torres da Fonseca, Sabará reforça a ampliação do atendimento na rede municipal e oferece mais estrutura para o desenvolvimento das crianças na primeira infância.