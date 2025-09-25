Alunos de Minas têm baixo desempenho em matemática e português

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Apenas 10,5% dos alunos da 3ª série apresentam aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática em Minas Gerais, aponta o Anuário Brasileiro da Educação publicado nesta quinta-feira (25/09). Os alunos do 9º ano, o último ano do ensino fundamental, também apresentam baixo desempenho, com apenas 19,5% com aprendizagem adequada nas mesmas disciplinas.

O documento, elaborado pelo Movimento Juntos Pela Educação, também mostra que, a cada 100 crianças em Minas, 96 ingressam na Pré-escola, em todas as redes - municipal, estadual e privada. Mas só concluem o Ensino Médio aos 19 anos 71 alunos em 100.

O levantamento também analisou como os 237.793 professores estão distribuídos pelas redes de ensino mineiras: 43,5% trabalham na rede municipal, 37,5% na estadual, 18,9% e 1,7% na rede federal. Além disso, oito a cada dez professores são mulheres, mesmo índice registrado entre os gestores.

Infraestrutura

Segundo o Anuário, a infraestrutura das escolas mineiras está acima da média nacional. Enquanto 97,3% das escolas da educação básica têm banheiro; 96,3%, acesso a água potável; e apenas 57,9%, rede de esgoto no Brasil, em Minas Gerais o índice ultrapassa 99% para os dois primeiros critérios e chega a 81,6% em relação ao esgotamento sanitário.

Além disso, em território nacional, apenas metade das escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental possuem sala de leitura ou biblioteca, mas em Minas esse índice chega a 79,2%. Em relação a laboratórios, apenas 38% das instituições em Minas têm acesso a laboratório de ciências e 74,1% a de informática.