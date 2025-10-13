BH: casamento comunitário tem inscrições prorrogadas até sexta (17/10)

No dia 7 de novembro, a Arena MRV será palco de um momento emocionante para 113 casais de Belo Horizonte: o Mutirão de Conversão de União Estável em Casamento Civil vai transformar uniões estáveis em casamentos oficiais, celebrando o amor e fortalecendo laços familiares. A iniciativa é promovida pelo Cejusc da Comarca de Belo Horizonte, com apoio da 3ª Vice-Presidência do TJMG e do Instituto Galo, unindo cidadania e emoção em um único evento.

As inscrições, são gratuitas e limitadas, e vão até esta sexta-feira (17/10), podendo ser feitas em três endereços: no Cejusc-BH; no Fórum Digital de Venda Nova ou no Posto de Atendimento Pré-Processual (Papre) da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). Confira os endereços abaixo.

Quem pode participar?

Podem se inscrever casais que residam em Belo Horizonte, maiores de idade, que comprovem união estável há mais de um ano e estejam acompanhados de duas testemunhas que não sejam parentes. A prioridade será dada aos casais que apresentarem toda a documentação exigida no ato da inscrição. Caso o número de interessados ultrapasse as vagas disponíveis, será formado um cadastro de reserva.

Documentos necessários

Certidão atualizada: de nascimento para solteiros; de casamento com averbação do divórcio para divorciados; de casamento e óbito do cônjuge falecido para viúvos.





Carteira de identidade e CPF; comprovante de residência atualizado; declaração de baixa renda.





Carteira de identidade ou certidão de nascimento/casamento dos filhos comuns, se houver.





Contrato de união estável (público ou particular com firma reconhecida), se houver.





Documentos que comprovem bens adquiridos pelo casal durante a união, se houver.





Nome, endereço e telefone de duas testemunhas que comprovem a união estável, que também devem apresentar documentos pessoais e comparecer no ato da inscrição.





O juiz e coordenador do Cejusc-BH, Marco Antônio Feital Leite, destaca que “muitos casais postergam a conversão da união estável em casamento civil devido aos custos, mas o mutirão proporciona um momento emocionante para as famílias, muitas vezes com filhos presentes, tornando a cerimônia ainda mais tocante”.

Maria Alice Coelho, presidente do Instituto Galo, reforça o simbolismo do evento: “Casais torcedores terão a chance de celebrar o amor em um espaço que representa tanto para eles. Participar dessa iniciativa reafirma nosso compromisso com inclusão, cidadania e causas sociais”.

