Caminhão perde freio e colide na traseira de ônibus na Grande BH

Um caminhão perdeu o freio e colidiu na traseira de um ônibus na manhã desta segunda-feira (13/10), em Contagem (MG), na Grande BH.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon), o acidente aconteceu na Avenida Babita Camargos, no sentido Água Branca, lado oposto ao hospital da Unimed.

A informação inicial é de que não há feridos. Não se sabe o tamanho do congestionamento na região.

Em outro ponto de Contagem (MG), uma van danificada estava na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no Bairro Cidade Industrial, antes da Praça da Cemig, na faixa da direita, em direção a Betim.

Viatura da TransCon prestou apoio e retirou o veículo da via, que já foi liberada.