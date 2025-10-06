Assine
overlay
Início Gerais
MURALHA BH

Câmeras nas avenidas de BH como a chave para novo capítulo do comércio

Monitoramento preventivo poderá inibir praticantes de pequenos delitos e dar mais segurança a compradores, segundo presidente da CDL

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Melissa Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
06/10/2025 18:05

compartilhe

SIGA
x
Presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, acredita que monitoramento das ruas pode trazer mais segurança a clientes e aos trabalhadores do setor do comércio
Presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, acredita que monitoramento das ruas pode trazer mais segurança a clientes e aos trabalhadores do setor do comércio crédito: Alessandro Carvalho/Divulgação

O monitoramento das principais vias de Belo Horizonte com o programa Muralha BH pode significar um novo capítulo para o comércio. É o que comentou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, em entrevista ao Estado de Minas.

O programa foi lançado pela Prefeitura da capital nesta segunda-feira (6/10). O sistema foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, em parceria com a Prodabel e pretende melhorar a segurança na cidade por meio de câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial até o final de 2026.

Leia Mais

Na visão de Marcelo, pessoas que têm intenção de cometer crimes contra clientes e lojistas podem ser inibidas. “Com tecnologia efetiva, vamos combater esse tipo de crime que incomoda muitas pessoas que vão aos comércios de rua e precisam se preocupar com furtos ou outros crimes”, afirmou Marcelo.

“Vamos ter muito mais segurança para as pessoas irem às lojas, o que é muito importante considerando a grande concorrência com o digital, o e-commerce. Vai melhorar o nosso negócio”, comentou. 

Para Marcelo, a reincidência de infratores também será combatida. “Muitas pessoas são presas 2, 10, 50 vezes e voltam a furtar. Nesses crimes de menor poder ofensivo, a pessoa não fica presa e volta a praticar”, comentou. “Vamos ter elementos que poderemos cobrar no Tribunal da Justiça, das autoridades, e reincidentes e abordados vão ser inibidos”. 

De acordo com a presidência da CDL/BH, o setor do comércio é responsável por mais de 70% do PIB da capital mineira. Além disso, 85% dos empregos da cidade estão no setor. Para ele, a segurança é fundamental para que o segmento seja fortalecido.

Muralha BH

De acordo com o Executivo municipal, a proposta é unir tecnologia e inteligência para assegurar os moradores da cidade. A PBH pretende implantar aproximadamente de 12 mil câmeras com reconhecimento facial e leitura óptica de placas de veículos, para analisar quem entra e sai do município. 

As câmeras serão instaladas em todas as avenidas da capital, em todas as regionais. A definição dos locais de instalação das câmeras ainda está em fase de finalização. Segundo a PBH, a escolha dos pontos leva em consideração critérios técnicos, como índices de criminalidade, áreas comerciais e bancárias, locais com grande fluxo de pessoas e veículos, além de rotas de fuga utilizadas por criminosos.

Ao todo, serão mais de 12 mil pontos monitorados. Dentre eles, haverá 8 mil câmeras de segurança, sendo 1.890 câmeras do tipo PTZ, com giro de 360° e unidades fixas; 2.650 câmeras LPR (próprias para a leitura de placas veiculares) e 1,5 mil equipamentos com capacidade de realizar reconhecimento facial. A primeira fase de implantação do Muralha BH prevê o uso de cerca de 600 câmeras - já instaladas e testadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A previsão é que mil câmeras de segurança sejam implantadas até dezembro e que o programa se consolide até o final do próximo ano. A Central de Monitoramento do Centro de Operações de BH (COP-BH) ficará responsável por monitorar as imagens capturadas diariamente, 24 horas por dia.

Tópicos relacionados:

bh cdl furto loja pbh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay