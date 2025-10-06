Câmeras nas avenidas de BH como a chave para novo capítulo do comércio

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O monitoramento das principais vias de Belo Horizonte com o programa Muralha BH pode significar um novo capítulo para o comércio. É o que comentou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, em entrevista ao Estado de Minas.

O programa foi lançado pela Prefeitura da capital nesta segunda-feira (6/10). O sistema foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, em parceria com a Prodabel e pretende melhorar a segurança na cidade por meio de câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial até o final de 2026.

Na visão de Marcelo, pessoas que têm intenção de cometer crimes contra clientes e lojistas podem ser inibidas. “Com tecnologia efetiva, vamos combater esse tipo de crime que incomoda muitas pessoas que vão aos comércios de rua e precisam se preocupar com furtos ou outros crimes”, afirmou Marcelo.

“Vamos ter muito mais segurança para as pessoas irem às lojas, o que é muito importante considerando a grande concorrência com o digital, o e-commerce. Vai melhorar o nosso negócio”, comentou.

Para Marcelo, a reincidência de infratores também será combatida. “Muitas pessoas são presas 2, 10, 50 vezes e voltam a furtar. Nesses crimes de menor poder ofensivo, a pessoa não fica presa e volta a praticar”, comentou. “Vamos ter elementos que poderemos cobrar no Tribunal da Justiça, das autoridades, e reincidentes e abordados vão ser inibidos”.

De acordo com a presidência da CDL/BH, o setor do comércio é responsável por mais de 70% do PIB da capital mineira. Além disso, 85% dos empregos da cidade estão no setor. Para ele, a segurança é fundamental para que o segmento seja fortalecido.

Muralha BH

De acordo com o Executivo municipal, a proposta é unir tecnologia e inteligência para assegurar os moradores da cidade. A PBH pretende implantar aproximadamente de 12 mil câmeras com reconhecimento facial e leitura óptica de placas de veículos, para analisar quem entra e sai do município.

As câmeras serão instaladas em todas as avenidas da capital, em todas as regionais. A definição dos locais de instalação das câmeras ainda está em fase de finalização. Segundo a PBH, a escolha dos pontos leva em consideração critérios técnicos, como índices de criminalidade, áreas comerciais e bancárias, locais com grande fluxo de pessoas e veículos, além de rotas de fuga utilizadas por criminosos.

Ao todo, serão mais de 12 mil pontos monitorados. Dentre eles, haverá 8 mil câmeras de segurança, sendo 1.890 câmeras do tipo PTZ, com giro de 360° e unidades fixas; 2.650 câmeras LPR (próprias para a leitura de placas veiculares) e 1,5 mil equipamentos com capacidade de realizar reconhecimento facial. A primeira fase de implantação do Muralha BH prevê o uso de cerca de 600 câmeras - já instaladas e testadas.

A previsão é que mil câmeras de segurança sejam implantadas até dezembro e que o programa se consolide até o final do próximo ano. A Central de Monitoramento do Centro de Operações de BH (COP-BH) ficará responsável por monitorar as imagens capturadas diariamente, 24 horas por dia.