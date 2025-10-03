Suspeitos de atacarem moradores de rua em Minas são alvo de operação
Operação Sentinela cumpre sete mandados de busca e apreensão. Três investigados estão ligados a ataques cometidos com arma de pressão
Num trabalho conjunto, as Polícias Civil e Militar deflagraram nessa quinta-feira (2/10) a Operação Sentinela, em Cataguases, na Zona da Mata. A ação teve o objetivo de combater uma série de ataques cometidos nos últimos meses contra pessoas em situação de rua.
No total, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados a três investigados. Os ataques eram praticados mediante disparos de arma de pressão, resultando em lesões corporais e abalo psicológico nas vítimas.
Segundo o delegado Marcelo Manna, o objetivo das buscas executadas foi arrecadar elementos de prova que reforcem as investigações desses crimes. “As investigações prosseguem com a análise dos materiais apreendidos, para que seja possível identificar todos os envolvidos, elucidar os fatos e responsabilizar os autores dessa prática criminosa”, afirmou.
“O nome da operação faz referência à vigilância permanente do Estado e à resposta firme diante da violência dirigida a cidadãos em extrema vulnerabilidade social”, explica o delegado. Participaram da operação policiais de Cataguases e de Leopoldina, num total de 35 agentes.
