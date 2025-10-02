Chácara em BH era usada como depósito de quase 800 barras de maconha
Dois homens foram presos; PM também encontrou Hilux clonada no local
Uma chácara que funcionava como lava a jato no Bairro Bandeirantes, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, foi descoberta como ponto de armazenamento de drogas. No local, a Polícia Militar apreendeu 796 barras de maconha e prendeu dois homens, de 26 e 38 anos, na noite dessa quarta-feira (1°).
Segundo o 34º Batalhão da PM, os policiais chegaram até o imóvel após denúncia anônima informando que a droga seria distribuída na Região Noroeste da capital. Ao perceber a presença da equipe, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi alcançado. Outro foi pego dentro da residência.
No interior da casa e no estacionamento, os militares encontraram as drogas, além de uma Toyota Hilux branca clonada, com registro de roubo, balança de precisão de grande porte, celular, placa veicular e cartão de crédito.
Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.
