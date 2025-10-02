Assine
GRANDE APREENSÃO

Chácara em BH era usada como depósito de quase 800 barras de maconha

Dois homens foram presos; PM também encontrou Hilux clonada no local

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/10/2025 05:55 - atualizado em 02/10/2025 05:59

lava a jato em belo horizonte
No local funcionava um lava a jato crédito: Google Street View/Reprodução

Uma chácara que funcionava como lava a jato no Bairro Bandeirantes, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, foi descoberta como ponto de armazenamento de drogas. No local, a Polícia Militar apreendeu 796 barras de maconha e prendeu dois homens, de 26 e 38 anos, na noite dessa quarta-feira (1°).

Segundo o 34º Batalhão da PM, os policiais chegaram até o imóvel após denúncia anônima informando que a droga seria distribuída na Região Noroeste da capital. Ao perceber a presença da equipe, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi alcançado. Outro foi pego dentro da residência.

 

No interior da casa e no estacionamento, os militares encontraram as drogas, além de uma Toyota Hilux branca clonada, com registro de roubo, balança de precisão de grande porte, celular, placa veicular e cartão de crédito.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.

