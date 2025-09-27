Assine
ATENÇÃO, MORADORES

BH: mais de 20 bairros podem ficar sem água neste sábado (27); veja quais

Manutenção emergencial pode causar intermitência no abastecimento de água em bairros, que será restabelecido de forma gradativa até amanhã

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
27/09/2025 17:06

Imagem de torneira sem água. Falta de água.
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: PIxabay / Reprodução

Bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água neste sábado (27/9) devido a uma manutenção emergencial.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da manhã deste domingo (28/9).

A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a região afetada:

  • Camilo Torres
  • Castanheira
  • Comunidade Camilo Torres
  • Comunidade Irmã Dorothy
  • Distrito Industrial Do Jatobá
  • Eliana Silva
  • Ernesto Do Nascimento
  • Independência
  • Independência III e IV Seção
  • Jardim Do Vale
  • Jatobá
  • Mineirão
  • Olaria
  • Petrópolis
  • Santa Cecília
  • Santa Rita
  • Vale Do Jatobá
  • Vila Castanheira
  • Vila Formosa
  • Vila Independência I
  • Vila Petrópolis
  • Vila Pinho
  • Vitória Da Conquista

