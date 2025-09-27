BH: mais de 20 bairros podem ficar sem água neste sábado (27); veja quais
Manutenção emergencial pode causar intermitência no abastecimento de água em bairros, que será restabelecido de forma gradativa até amanhã
compartilheSiga no
Bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água neste sábado (27/9) devido a uma manutenção emergencial.
Leia Mais
De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da manhã deste domingo (28/9).
A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a região afetada:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Camilo Torres
- Castanheira
- Comunidade Camilo Torres
- Comunidade Irmã Dorothy
- Distrito Industrial Do Jatobá
- Eliana Silva
- Ernesto Do Nascimento
- Independência
- Independência III e IV Seção
- Jardim Do Vale
- Jatobá
- Mineirão
- Olaria
- Petrópolis
- Santa Cecília
- Santa Rita
- Vale Do Jatobá
- Vila Castanheira
- Vila Formosa
- Vila Independência I
- Vila Petrópolis
- Vila Pinho
- Vitória Da Conquista