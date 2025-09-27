BH: mais de 20 bairros podem ficar sem água neste sábado (27); veja quais

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água neste sábado (27/9) devido a uma manutenção emergencial.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da manhã deste domingo (28/9).

A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a região afetada:

