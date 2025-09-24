Morte de gari: Justiça determina novo bloqueio de bens de Renê e a esposa

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Justiça determinou um novo bloqueio de bens de Renê da Silva Nogueira Júnior, réu pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, e da delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, esposa do empresário, indiciada por prevaricação e porte ilegal de arma de fogo. A decisão foi publicada na tarde dessa terça-feira (24/9) pelo juiz da 3ª Vara Cível de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e corresponde ao processo movido pela viúva da vítima, Liliane França da Silva. Essa é a segunda decisão em desfavor do casal, que também teve R$ 611 mil bloqueados pela Justiça em um processo movido pela filha do gari.

Conforme o documento, deverão ser bloqueados bens e valores do casal relativos ao montante de R$ 200 mil. Em sua decisão, o magistrado citou que os fortes indícios de autoria do crime, por Renê, conforme apontado pelo inquérito finalizado pela Polícia Civil de Minas Gerais, e a comprovação que a delegada Ana Paula permitia que o marido portasse sua arma pessoal, usada no homicídio, “formam um conjunto probatório” suficiente para a determinação do sequestro de valores para possível indenização.

O pedido de indenização feito pela víúva de Laudemir foi protocolado em 2 de setembro. Na época, à reportagem os advogados de Liliane França da Silva, esposa de Laudemir, afirmaram que não vão se posicionar sobre a ação.

Desde a morte do marido, Liliane tem se manifestado publicamente sobre o crime. Com pedidos de justiça não só por Laudemir, mas também por todos os coletores de resíduos da capital. Durante audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em 20 de agosto, a mulher afirmou ter medo que a morte do marido caia no esquecimento e que Renê não pague pelo crime.

“Tenho medo que isso caia no esquecimento e que ele saia pela porta da frente. Por mais que ele tenha confessado, e que tudo que ele fala está sendo provado que não (é verdade), mas, infelizmente, na nossa lei existem algumas brechas e eu tenho medo que ele encaixe em uma dessas”, declarou.

Como o crime aconteceu?

Equipe de coleta de lixo trabalhava na Rua Modestina de Souza, Bairro Vista Alegre, em BH, na manhã do dia 11 de agosto.

Motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues, 42 anos, manobra para liberar passagem, após ver uma fila de carros se formar atrás dela.

Eledias e os garis acenam para Renê da Silva, que dirigia um carro BYD, permitindo a passagem.

O suspeito abaixa a janela e grita que, caso encostasse em seu veículo, ele iria "dar um tiro na cara" da condutora.

Na sequência, ele segue adiante, estaciona, sai do carro armado; derruba o carregador, recolhe e engatilha pistola, segundo o registro policial.

Ele faz um disparo que atinge Laudemir no abdômen.

O gari é levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, na Grande BH, mas morre por hemorragia interna.

No local, PM recolhe projétil intacto de munição calibre .380.

Horas após o crime, a PM localiza e prende Renê no estacionamento de academia na Av. Raja Gabaglia.

Flagrante convertido em prisão preventiva em audiência de custódia, no dia 13 de agosto, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais

Renê está preso no Presídio de Caeté, Grande BH

Casal indiciado

Em 29 de agosto, 18 dias após a morte de Laudemir, Renê da Silva Nogueira Júnior foi indiciado por homicídio qualificado - por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, ameaça contra a motorista do caminhão de coleta de resíduos e porte ilegal de arma de fogo. A esposa dele, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, também foi responsabilizada e responderá por porte ilegal de arma de fogo, por ter emprestado sua arma de uso pessoal para o marido.

Os detalhes sobre o crime foram repassados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) durante coletiva de imprensa. No dia seguinte aos fatos, em 12 de agosto, a corporação já havia afirmado que o depoimento das testemunhas, colegas de Laudemir, já indicavam que o empresário seria responsável pelo disparo. Ao longo das investigações, ficou constatado que a arma usada no homicídio pertencia à mulher do homem. Na época, a balística comprovou que as duas munições encontradas na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte, eram compatíveis com a pistola calibre .380 da delegada.

As dúvidas sobre a participação do investigado foram sanadas depois que a PCMG obteve imagens de câmeras de segurança que mostram o homem guardando a arma. As gravações reveladoras foram registradas pelo sistema interno do estacionamento do prédio em que Renê da Silva Nogueira mora, no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o delegado Evandro Radaelli, o indiciamento de Renê foi baseado nas informações repassadas em oitiva de testemunhas, no próprio interrogatório do investigado, análises das imagens colhidas no local dos fatos, na empresa em que o homem trabalhava e em sua casa. Além disso, a quebra do sigilo telefônico e telemático do aparelho celular e do carro que o empresário dirigia no dia, também forneceram dados para a conclusão do inquérito.

Além da comprovação do envolvimento do empresário na morte de Laudemir, as investigações indicaram que Renê tem "fascínio" por armas de fogo e o "poder" que o armamento o concedia. De acordo com o Radaelli, durante análises feitas no aparelho celular do investigado foram encontradas imagens em que ele exibe diversas armas. Em alguns vídeos, o homem aparece fazendo disparos. Ainda segundo o chefe da investigação, o artefato não é o mesmo usado no crime registrado no Bairro Vista Alegre. Além disso, o homem também demonstrava “interesse” pelo cargo ocupado pela esposa. Em uma das fotos, ele chegou a exibir o distintivo da mulher.

“Acreditamos que na situação em que ele disparou contra o laudemir ele estava sim demonstrando um poder, porque ele julgou que a pressa que ele tinha era mais importante que o trabalho que os garis realizavam na coleta de resíduo”, afirmou.

Qual o envolvimento da delegada no crime?

A delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira sabia que o marido tinha envolvimento com o crime antes de sua prisão no fim da tarde de 11 de agosto. A informação consta na conclusão do inquérito que tramitou na 4ª Subcorregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que apurou o envolvimento da mulher no crime, a que o Estado de Minas teve acesso. A Justiça decretou sigilo às informações do documento na tarde dessa terça-feira (23/8).

Durante o inquérito, os investigadores, por meio de análises do aparelho celular, conseguiram confirmar que a delegada sabia que Renê era suspeito do crime, mas não acionou a polícia ou o prendeu. Conforme o documento, Ana Paula fez 29 pesquisas na plataforma de Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), onde estão boletins de ocorrências em andamento e finalizados. As consultas, ainda segundo as análises, aconteceram das 10h30 às 13h20. Entre os filtros usados pela delegada estava seu nome, a placa do carro usado pelo marido, o nome de Renê e o nome da vítima.

Ao longo das investigações sobre a morte de Laudemir, a PCMG não conseguiu confirmar se a delegada sabia, ou não, que o marido matou uma pessoa a caminho do trabalho. Durante coletiva de imprensa, após a conclusão do inquérito criminal, o delegado Matheus Moraes, afirmou que no dia do crime diversas mensagens trocadas entre os dois foram excluídas e eles teriam passado a se comunicar por ligação via aplicativo de mensagem.

“Há várias mensagens apagadas no celular dele e isso dificultou essa conclusão da ciência dela, ou não, da prática criminosa. Porém, alguns áudios foram recuperados, o que possibilitou que chegássemos à conclusão que ela tinha ciência do porte de arma”, afirma.

No entanto, durante as investigações na casa corregedora, os policiais conseguiram recuperar que às 14:37, Ana Paula mandou um print de uma matéria publicada por um veículo de imprensa de BH com imagens do carro usado pelo suspeito de matar o gari. Em seguida, o homem liga para a esposa e os dois conversam por cerca de 7 minutos.

Diante das informações a Corregedoria da PCMG indiciou a delegada por suposta prática de prevaricação. Conforme o Código Penal, o crime acontece quando um funcionário público retarda ou deixa de praticar um ato de ofício por motivo de interesse. Ao Estado de Minas, o advogado de Ana Paula, Leonardo Avelar Guimarães, ressaltou que devido ao estado de saúde da servidora, não foi possível o “exercício efetivo do seu direito de defesa no referido inquérito”.

“O mérito dessa conclusão será discutido oportunamente, assim como outras questões já publicizadas. Ela (Ana Paula) não teve condições de esclarecer pessoalmente os fatos investigados pela Corregedoria em razão do seu estado atual”, declarou o defensor.

Dois dias depois da morte do gari Laudemir, em 13 de agosto, a delegada Ana Paula foi afastada de suas funções para tratamento de saúde no Hospital da Polícia Civil, por 60 dias. O pedido, conforme a PCMG, segue “os termos da lei”. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de agosto, sob assinatura do diretor-geral da unidade médica da corporação e pode ter o prazo prorrogado por mais dois meses, conforme avaliação médica. O documento não especifica a condição de saúde da servidora. Mesmo após o indiciamento, de imediato, a servidora ainda não será afastada de suas funções.