BH: Defesa Civil emite alerta de chuva com raios para este sábado (20)

O aviso é válido até as 8h de domingo (21). População deve evitar áreas de inundação em momentos de forte chuva

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
20/09/2025 16:13 - atualizado em 20/09/2025 16:15

Pessoas atravessa rua protegidas por guarda-chuvas, enquanto, ao fundo, veículos molhados transitam durante dia chuvoso em Belo Horizonte
Defesa Civil emite alerta de pancada de chuva para este sábado (20/09) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Na tarde deste sábado (20/09), a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de pancada de chuva de até 20 mm com raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h. O aviso é válido até as 8h de domingo (21/9).  

A Defesa Civil recomenda que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e, em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Caso se depare com cabos elétricos rompidos, não se aproxime e entre em contato com a CEMIG (116) ou Defesa Civil (199) imediatamente. Ao notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise a Defesa Civil.

Emissão de alertas  

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp

Para acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS gratuitamente, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. 

Tópicos relacionados:

bh chuva defesa-civil

