Minas acumula 570 festas do peão em todas as regiões; confira a lista
Governo do estado lançou documento com relação completa dos festejos; Minas se destaca no cenário nacional do calendário sertanejo
Cada vez mais presentes no cotidiano do povo mineiro, as festas de peão, que ocupam especialmente as cidades do interior do estado, são o tema de uma cartilha lançada pelo Governo de Minas. O documento cataloga 570 festas da cultura sertaneja distribuídas ao longo do ano. A lista completa pode ser acessada aqui.
As festas de peão unem tradição, entretenimento e um forte impacto econômico. Ao mesclar rodeios, shows musicais, exposições agropecuárias e atividades gastronômicas, elas se consolidam como um dos principais pontos de encontro entre o campo e a cidade.
Na maioria das vezes, elas são organizadas pelas prefeituras dos municípios, que contratam empresas para produzi-las com o uso de recursos públicos. Em Minas, elas são mais frequentes entre os meses de abril e outubro, conforme portfólio lançado pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult-MG).
CULTURA EM ASCENSÃO
Representantes do segmento acreditam que a cultura das festas de peão e rodeios está em ascensão. Para Juscelino da Silva Amaral, presidente da Federação de Rodeio de Minas Gerais, muitos desses eventos estão sendo retomados em 2025. “Isso é devido ao crescimento da demanda, não apenas em Minas Gerais, mas em todo o país”, explica.
A ExpoSete, em Sete Lagoas, é um desses eventos que retorna agora após sete anos de espera. Renatinho Pé de Vaca, produtor da exposição, destaca a importância de festas como essa para a valorização da produção rural e a promoção da integração entre campo e cidade. A exposição se consolida como um ponto de encontro cultural e econômico, fortalecendo laços e impulsionando o desenvolvimento.
“A ExpoSete se encaixa perfeitamente no calendário sertanejo de Minas Gerais, fortalecendo não apenas a cena musical, mas também o agronegócio, o turismo e a tradição do interior mineiro”, afirma o produtor.
GRANDES SHOWS SÃO ATRATIVO
A realização de grandes shows da música sertaneja é outro atrativo importante que conquista boa parte do público, como as performances de Zezé di Camargo, Gusttavo Lima, Dilsinho e Victor e Léo, que subiram ao palco da Expoagro Pará de Minas no início deste mês.
Esses festejos também incluem leilões de gado de corte e touros, como ocorreu na ExpoJanaúba, realizada entre maio e junho. São leiloados animais de alta qualidade, disputados por lances em dinheiro, o que acaba aquecendo o mercado local.
Segundo Juscelino, a maioria dos leilões ocorre de forma privada, apenas para convidados, menos democráticos do que as festas de peão, que têm acesso gratuito ou com ingressos disponíveis para venda a qualquer pessoa.
MONTARIA E RODEIO
No coração desses eventos estão as competições de montaria, frequentemente o entretenimento mais aguardado. Nelas, peões demonstram coragem e habilidade ao montar em touros ou cavalos, que podem pesar até dez vezes o seu próprio peso.
O Brasil é pioneiro em uma modalidade de rodeio: a montaria no estilo cutiano. Nela, a pontuação é atribuída de acordo com as esporeadas que o cavaleiro dá no animal. Essa modalidade surgiu no Brasil e não é praticada em outros países.
Prêmios de alto valor costumam ser ofertados nas competições. Na Festa Nacional do Milho, em Patos de Minas, os campeões das modalidades de touro e cutiano, Daniel Caetano Feitosa e Mauro Silva Rodrigues, respectivamente, receberam o prêmio de R$92.183,60 cada.
BEM-ESTAR ANIMAL
As festas de peão costumam levantar preocupações sobre o bem-estar animal. Leis e regulamentos asseguram o bom tratamento dos bichos que participam dos eventos, segundo garante o presidente da Federação de Rodeio de Minas Gerais. Uma das normativas é o artigo 5º da Lei Nº 15.008, de 17 de outubro de 2024, que estabelece a proteção à saúde e à integridade física dos animais.
Para participar dos eventos, o animal precisa estar com os exames periódicos em dia, o que deve ser monitorado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Juscelino explica que há pelo menos um veterinário de plantão acompanhando os rodeios e checando os animais.
Apesar dessas garantias, ativistas pelos direitos dos animais questionam cotidianamente a realização das festas de peão no Brasil. O rodeio, no entanto, é prática reconhecida como patrimônio cultural brasileiro e tem atividade regulamentada por lei.
ATRATIVOS GASTRONÔMICOS
As exposições também se destacam pelos atrativos gastronômicos, que valorizam produtores locais e a rica cultura culinária de Minas Gerais. O público pode saborear produtos típicos como queijos artesanais premiados, goiabada, doce de leite, além de licores e cachaças de reconhecimento mundial.
Alguns dos eventos desse vasto calendário chamam atenção pela permanência, caso da ExpoBarbacena, que está em sua 56ª edição. Elas ainda atraem um público jovem e reforçam a importância cultural desses eventos para o estado de Minas Gerais.
