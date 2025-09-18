"Saberes e Fazeres do Sul de Minas" valoriza cultura e sabores regionais

Com lançamento nesta quinta-feira, 18, em Pouso Alegre, "Saberes e Fazeres do Sul de Minas" apresenta receitas que carregam consigo histórias de afeto, tradição e inovação. Desde o famoso Creminho de Santana, patrimônio imaterial de Silvianópolis, até o Tutu à Mineira e as cervejas artesanais vulcânicas de Poços de Caldas, livro revela a conexão entre a comida, as paisagens e as pessoas que mantêm viva a cultura mineira

A riqueza cultural e gastronômica do Sul de Minas ganha destaque com o lançamento do livro "Saberes e Fazeres do Sul de Minas", uma obra que reúne receitas tradicionais, histórias e saberes populares da região. Organizado por Mariana Sayad e Rafael Huhn, o livro será lançado no dia 18 de setembro e tem tudo para se tornar um marco no registro da identidade mineira.

O livro é fruto de uma ampla mobilização de pesquisadores, chefs, produtores culturais e comunidades locais, que compartilharam seus conhecimentos para preservar a cultura oral e os modos de fazer da gastronomia mineira. Com patrocínio do Fundo Estadual de Cultura, por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Ana Paula Siqueira, trata-se de uma realização da Acajal (Associação de Cultura e Artes “José Antonio Lobo”) com apoio do do Observatório Luneta e Embornal Cultura e Turismo. A obra é, sobretudo, um tributo à resistência e à diversidade cultural da região.

Dividido em três capítulos, "Saberes e Fazeres do Sul de Minas" apresenta receitas que carregam consigo histórias de afeto, tradição e inovação. Desde o famoso Creminho de Santana, patrimônio imaterial de Silvianópolis, até o Tutu à Mineira e as cervejas artesanais vulcânicas de Poços de Caldas, o livro revela a conexão entre a comida, as paisagens e as pessoas que mantêm viva a cultura mineira.

"Falar de gastronomia em Minas Gerais é falar de cultura, conhecimento popular e tradição. Este livro é um convite para que os leitores embarquem numa viagem gastronômica e descubram os sabores que definem nossa identidade", destacam os organizadores Mariana Sayad e Rafael Huhn.

A obra também ressalta a importância do patrimônio imaterial, como o registro do Modo de Fazer Queijo Minas Artesanal como patrimônio mundial em 2024, e destaca iniciativas locais que valorizam ingredientes e técnicas tradicionais. Com linguagem acessível e receitas que respeitam a oralidade, o livro é um presente para quem deseja conhecer ou reviver os sabores do Sul de Minas.

Sobre os organizadores:

Mariana Sayad e Rafael Huhn são agentes culturais e entusiastas da tradição popular mineira. Com trajetórias dedicadas à valorização da cultura local, eles uniram forças para criar um registro que honra a diversidade e a autenticidade do Sul de Minas a partir da gastronomia e todos os saberes, histórias e ambiente que a envolvem.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.