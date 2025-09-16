Com Lauana Prado, Old Parr expande presença no universo sertanejo
No último ano, Old Parr apresentou ao Brasil seu novo posicionamento.
No último ano, Old Parr apresentou ao Brasil seu novo posicionamento com uma estratégia que consolidou a marca, impulsionou seu crescimento em participação de mercado e fortaleceu sua conexão com o consumidor. Diante dos resultados expressivos, a marca inicia agora uma fase de expansão regional, levando sua mensagem a novas praças estratégicas.
Entre essas regiões, o interior de São Paulo surge como prioridade, e é nesse contexto que Old Parr chega a Barretos, território cultural que simboliza o sertanejo e traduz os valores da marca.
Para marcar essa entrada, Old Parr lança a Comitiva Old Parr – uma plataforma itinerante que conecta pessoas por meio de encontros, ativações e experiências digitais e presenciais. A Comitiva parte de São Paulo e ganha vida em Barretos, invadindo a cidade com ativações urbanas, pontos instagramáveis como o icônico Big Foot, degustações e experiências que transformam a festa em território da marca.
A jornada culmina na Festa do Patrão, que retornou em 2025 após três anos de pausa e movimentou todo o interior paulista. Para liderar essa trajetória, a marca escolheu Lauana Prado como rainha da comitiva Old Parr. Reconhecida como uma das maiores vozes da música sertaneja atual, Lauana traduz a essência da marca: viver intensamente, com paixão e em boa companhia.
“Ter Lauana à frente da comitiva expressa, de forma genuína, a alma de Old Parr: viver intensamente, com autenticidade e paixão. Ela personifica a potência do sertanejo contemporâneo e amplifica nossa mensagem de que celebrar o agora é o que dá sabor à vida”, afirma Paloma Di Santo, diretora de marketing scotch da Diageo.
Com Barretos como ponto de partida, a comitiva Old Parr vai invadir novas cidades, expandindo ainda mais sua presença no universo sertanejo.
