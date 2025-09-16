Com Lauana Prado, Old Parr expande presença no universo sertanejo

No último ano, Old Parr apresentou ao Brasil seu novo posicionamento com uma estratégia que consolidou a marca, impulsionou seu crescimento em participação de mercado e fortaleceu sua conexão com o consumidor. Diante dos resultados expressivos, a marca inicia agora uma fase de expansão regional, levando sua mensagem a novas praças estratégicas.



Entre essas regiões, o interior de São Paulo surge como prioridade, e é nesse contexto que Old Parr chega a Barretos, território cultural que simboliza o sertanejo e traduz os valores da marca.



Para marcar essa entrada, Old Parr lança a Comitiva Old Parr – uma plataforma itinerante que conecta pessoas por meio de encontros, ativações e experiências digitais e presenciais. A Comitiva parte de São Paulo e ganha vida em Barretos, invadindo a cidade com ativações urbanas, pontos instagramáveis como o icônico Big Foot, degustações e experiências que transformam a festa em território da marca.



A jornada culmina na Festa do Patrão, que retornou em 2025 após três anos de pausa e movimentou todo o interior paulista. Para liderar essa trajetória, a marca escolheu Lauana Prado como rainha da comitiva Old Parr. Reconhecida como uma das maiores vozes da música sertaneja atual, Lauana traduz a essência da marca: viver intensamente, com paixão e em boa companhia.



“Ter Lauana à frente da comitiva expressa, de forma genuína, a alma de Old Parr: viver intensamente, com autenticidade e paixão. Ela personifica a potência do sertanejo contemporâneo e amplifica nossa mensagem de que celebrar o agora é o que dá sabor à vida”, afirma Paloma Di Santo, diretora de marketing scotch da Diageo.



Com Barretos como ponto de partida, a comitiva Old Parr vai invadir novas cidades, expandindo ainda mais sua presença no universo sertanejo.