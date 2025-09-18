MG: pai de santo é indiciado por crimes sexuais; polícia relatou 12 vítimas
Homem prometia curar doenças por meio de relações sexuais. Casos ocorreram em Itabira, na Região Central do estado
Um pai de santo de 47 anos foi indiciado por abusos sexuais de mulheres em Itabira (MG), na Região Central do estado, informou nesta quinta-feira (18/9) a Polícia Civil. Segundo a instituição policial, o religioso poderá responder por “seis importunações sexuais e nove violações sexuais mediante fraude”.
O pai de santo foi preso preventivamente no último dia 9 em Itabira. Na ocasião, a Polícia Civil informou que ele teria feito 12 vítimas, com idades entre 24 e 42 anos.
“A apuração foi minuciosa e sensível, considerando a gravidade dos fatos e a vulnerabilidade das vítimas. Nosso compromisso é garantir que esses crimes não fiquem impunes e que as vítimas sejam acolhidas e protegidas”, afirmou o delegado João Martins Teixeira, via assessoria.
Conforme o delegado, os atos eram descritos como “pactos”. Nas ocasiões, as vítimas eram obrigadas a ter relações sexuais com o homem. O suspeito alegava que a prática sexual traria benefícios espirituais. Ele também as “untava” nuas com alimentos e prometia curar doenças.
