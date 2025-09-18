MG: pai de santo é indiciado por crimes sexuais; polícia relatou 12 vítimas

Um pai de santo de 47 anos foi indiciado por abusos sexuais de mulheres em Itabira (MG), na Região Central do estado, informou nesta quinta-feira (18/9) a Polícia Civil. Segundo a instituição policial, o religioso poderá responder por “seis importunações sexuais e nove violações sexuais mediante fraude”.

O pai de santo foi preso preventivamente no último dia 9 em Itabira. Na ocasião, a Polícia Civil informou que ele teria feito 12 vítimas, com idades entre 24 e 42 anos.

“A apuração foi minuciosa e sensível, considerando a gravidade dos fatos e a vulnerabilidade das vítimas. Nosso compromisso é garantir que esses crimes não fiquem impunes e que as vítimas sejam acolhidas e protegidas”, afirmou o delegado João Martins Teixeira, via assessoria.

Conforme o delegado, os atos eram descritos como “pactos”. Nas ocasiões, as vítimas eram obrigadas a ter relações sexuais com o homem. O suspeito alegava que a prática sexual traria benefícios espirituais. Ele também as “untava” nuas com alimentos e prometia curar doenças.

