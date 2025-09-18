Assine
MG: professor é suspeito de agredir e xingar alunos em escola

A diretora da instituição acionou a PM. O suspeito foi conduzido à à Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as medidas cabíveis

Repórter
18/09/2025 15:33 - atualizado em 18/09/2025 15:44

Professor é detido suspeito de agredir e xingar crianças em escola no Sul de Minas
Professor é detido suspeito de agredir e xingar crianças em escola no Sul de Minas

Um professor, de 43 anos, foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nessa quarta-feira (17/9). O homem é suspeito de agredir e xingar crianças de uma escola municipal em Itajubá, no Sul no estado.

A PMMG foi acionada após receber a denúncia de agressão envolvendo um docente e alunos. No local, a diretora da instituição relatou que o professor teria agredido estudantes durante as atividades.

Um menino, de 10 anos, procurou a secretaria para relatar os supostos abusos, motivando a intervenção de funcionários e da coordenação escolar.  

Segundo depoimentos ouvidos pela corporação, o professor teria empurrado o estudante que informou sobre o ocorrido e também utilizado palavras ofensivas contra uma aluna, de 11.

Abordado pela PMMG, o docente negou ter cometido agressões e afirmou que apenas segurou o queixo de um dos alunos. 

A corporação informou que as vítimas não apresentavam lesões aparentes, por isso não foram encaminhadas ao hospital. O professor também recusou atendimento.

O suspeito foi conduzido para registro do boletim de ocorrência e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

Tópicos relacionados:

escola minas-gerais policia sul-de-minas

