Tutor flagra homem estuprando cadela, o agride e os dois são presos

Um homem de 33 anos foi preso nessa quarta-feira (17), em Manhuaçu (MG), na Zona da Mata, após ser flagrado praticando atos sexuais com uma cadela no quintal de uma residência. Um jovem de 20 anos, tutor do animal, reagiu ao abuso e agrediu o suspeito com golpes de capoeira.

De acordo com a Polícia Militar o caso aconteceu por volta de 1h20 de quarta-feira, quando o morador e vizinhos ouviram um barulho estranho vindo do quintal. Ao perceber o que acontecia, o tutor da cadela pediu para que o suspeito parasse, mas teve seu pedido ignorado. O homem tentou agredir o jovem, que revidou e feriu o suspeito.

Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram o suspeito desorientado e sangrando. Ele foi encaminhado para atendimento médico em um hospital de Manhuaçu. O tutor do animal foi preso por lesão corporal e o homem flagrado praticando maus-tratos foi detido por abuso sexual contra animal doméstico. Ambos permanecem à disposição da polícia para as medidas legais cabíveis.

Já a cadela, segundo o B.O., apresentava inchaço na vulva e corrimento, mas não foi possível levá-la imediatamente a um veterinário. Os outros tutores do animal que estavam no imóvel ficaram responsáveis por providenciar atendimento.