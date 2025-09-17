Complexo Veterinário oferece apoio psicológico a tutores de animais doentes
A parceria com a Uni-BH busca acolher em momentos de tensão envolvendo a saúde dos bichinhos na capital mineira
O Complexo Público Veterinário (CPV) de Belo Horizonte deu um passo inédito ao implementar um serviço de suporte psicológico gratuito para tutores de pets e para os profissionais que atuam na linha de frente do atendimento animal.
A iniciativa, em parceria com o Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH), visa oferecer acolhimento em momentos de grande tensão e angústia relacionados à saúde dos animais.
O CPV, conhecido por oferecer atendimento veterinário gratuito para famílias de baixa renda, agora estende seu cuidado para a saúde mental. Em um ambiente onde tutores veem seus pets como verdadeiros filhos e o medo da perda é comum, estudantes de psicologia do centro universitário estarão presentes nas salas de espera do CPV.
Através de conversas, jogos e atividades em grupo, o objetivo é aliviar a tensão, diminuir a ansiedade e tornar o ambiente mais tranquilo para quem aguarda diagnósticos ou tratamentos complexos.
Bianca Gresele, psicóloga e professora no Uni-BH, explica que a maioria dos tutores considera os pets como filhos, e o medo de perdê-los é grande. Diante dessa afirmação, é essencial ter alguém para apoiar esses tutores em momentos de angústia.
A pressão sobre os profissionais que trabalham no CPV é igualmente complicada. Lidar diariamente com emergências, casos graves, eutanásias, além do sofrimento dos animais e de seus tutores, pode levar ao esgotamento mental e físico. Reconhecendo essa realidade, o novo serviço psicológico também será estendido à equipe de veterinários, estagiários e funcionários.
Aldair Junio Woyames Pinto, diretor do Complexo Público Veterinário, ressalta a importância dessa nova frente de apoio. “O médico veterinário aprende todas as técnicas de salvamento, mas muitas vezes temos dificuldade em lidar com as pessoas, porque não é atribuição da nossa profissão. No Complexo Público Veterinário atendemos muitos casos de emergência, pessoas aflitas, e ter uma psicóloga e estudantes para esse acolhimento é extremamente importante”.
Complementando o suporte psicológico, a parceria com o Uni-BH oferecerá preparo técnico para veterinários lidarem com a comunicação de notícias difíceis, o processo de luto e o manejo de situações delicadas com os tutores. Bianca Gresele observa que esses aspectos, cruciais para um atendimento verdadeiramente humanizado, nem sempre são abordados de forma aprofundada durante a graduação em medicina veterinária.
Esta iniciativa pioneira no CPV demonstra um compromisso com um atendimento integral, que reconhece a profunda conexão entre pessoas e animais e a necessidade de cuidado em todas as esferas.
Para receber atendimento no Complexo Público Veterinário basta comparecer, com um documento de identificação e um comprovante de residência, à Rua Albert Scharlé, 79, no Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste, a partir das 8 horas, de segunda a sexta. Por dia são distribuídas 45 por dia.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice