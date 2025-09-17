Mais chuva em BH? Confira a previsão do tempo para esta quarta (17/9)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte registrou chuva fraca na noite dessa terça-feira (16/9) e pode ter novas precipitações nesta quarta-feira (17/9). Os termômetros da capital se elevam e podem marcar até 29°C.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 16°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. No mesmo local, foi registrada a sensação térmica de 7,8°C.

Conforme a previsão, o dia deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A umidade relativa do ar fica em torno de 35%, à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 17/9



Barreiro: 17,4 °C, às 0h35.

Centro-Sul: 16,7 °C, à 1h35.

Oeste: 16,0 °C, com sensação térmica de 7,8 °C, às 6h.

Pampulha: 18,7 °C, com sensação térmica de 18,8 °C, às 6h.

Venda Nova: 19,7 °C às 6h10.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado com chuva isolada na Zona da Mata. Nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana, o dia será de céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuva isolada. Já Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de névoa seca no Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste e Norte.



Onda de calor vai atingir Minas?

De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, o país será atingido pela sexta onda de calor de 2025 nos próximos dias, antes mesmo da mudança de estação. Minas, que registra temperaturas elevadas, também será atingida pela condição climática, prevista entre os dias 18 e 22 de setembro.

Segundo a Climatempo, o aquecimento em diversas regiões do Brasil acontece desde o início deste mês. Em Minas, temperaturas em torno de 38°C foram registradas nos últimos dias no Triângulo e Alto Paranaíba. Na capital, havia previsão de até 34°C, mas os termômetros registraram, no máximo, 32,6°C no dia 11, às 16h, na Região Pampulha. Apesar de alta, a temperatura não entrou na lista das mais quentes do ano em Belo Horizonte.

Conforme mapas de referência da abrangência de calor no país, algumas regiões mineiras terão aumento entre 3°C e 5°C, enquanto outras enfrentarão temperaturas 5°C acima da média. O mês de setembro é marcado pelo aumento gradual das temperaturas, devido ao aquecimento do ar, pelo aumento da insolação – número de horas de sol – e também pela falta de entrada de ar frio polar pelo interior do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a vigência desta onda de calor, o tempo não vai ficar completamente seco. O ar úmido do Norte do Brasil se espalhará para o Centro-Oeste e para o Sudeste causando pancadas de chuva nessas regiões. O calor intenso pode formar redemoinhos de poeira e cortinas de poeira poderão ser levantadas pelo vento antes da ocorrência de pancadas de chuva.

