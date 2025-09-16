Homem ataca vendedor em Minas: 'Se a China é tão boa, fica lá, desgraçado'

Um comerciante de Oliveira, no Centro-Oeste de Minas, sofreu um ataque xenofóbico de um cliente, que gravou a ação em vídeo. O homem pede uma cerveja, e o balconista sugere que ele deveria comprar a bebida na rua. A partir daí, começam as agressões verbais: "Eu te arranco aqui de dentro pelo cabelo", diz o cliente.

Mesmo diante da ameaça, o comerciante permanece calmo e responde: "Pode chamar", quando o comprador ameaça acionar a polícia. O homem, então, reage com xenofobia: "Minha filha não vai ser escrava sua, não, seu idiota", diz.

"Aqui tem liberdade, que não tem na China, seu jumento", prossegue o comprador. Por fim, ele diz: "Se a China é tão boa, fica lá, desgraçado, filho da p*". Por sua vez, o vendedor se mantém sereno, atendendo outras pessoas. Nesse momento, o vídeo termina.

Posteriormente, o agressor grava outro vídeo no mesmo local, no qual se desculpa pela ação. Ele identifica o comerciante como Igor e diz não ter desavenças pessoais com ele. "Minha repúdia (sic) é com o partido comunista chinês, com o que ele está implantando aqui no Brasil", afirma.

A reportagem também teve acesso a um áudio supostamente enviado pelo agressor, no qual ele se identifica como Marcinho da Van. No áudio, ele volta a demonstrar xenofobia pelo comerciante: "Como é que uma desgraça de um chinês, que veio lá da China, consegue vender cerveja a R$ 9?", questiona.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Marcinho da Van diz ainda que os demais estabelecimentos comerciais da cidade praticavam um preço de R$ 12 pelo mesmo produto, e que o valor mais baixo cobrado por Igor só seria possível graças supostos subsídios do "partido comunista chinês", sem, contudo, dizer a fonte da informação. "Vocês podem ter filhos, de vocês, trabalhando para o partido comunista da China", afirma.