Tempo em BH: veja a previsão para esta segunda-feira

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Os termômetros em Belo Horizonte devem subir nos próximos dias. A previsão indica que as temperaturas comecem a se elevar a partir desta segunda-feira (8/9), com máxima prevista de 26°C, e podem chegar a casa dos 34°C ao longo da semana.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,6°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 6,8°C.

Conforme a meteorologia, o dia será de céu parcialmente nublado com baixa umidade do ar, à tarde, que deve ficar em torno de 35% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 8/9

Barreiro: 16,4 °C às 6h20

Centro-Sul: 15,8 °C, às 6h25

Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de 6,8 °C, às 6h

Pampulha: 17,6 °C, com sensação térmica de 15,2 °C, às 6h

Venda Nova: 18,1 °C às 6h20

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura fica estável em Minas Gerais nesta segunda.

O dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca nas regiões do Rio Doce e Mucuri.

Na Zona da Mata e Jequitinhonha, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de névoa seca no Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste e Norte.