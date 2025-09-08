Assine
PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: veja a previsão para esta segunda-feira

Belo Horizonte enfrenta baixos índices de umidade relativa do ar; confira a previsão completa para a capital mineira e Minas Gerais

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/09/2025 08:18

BH enfrenta tempo seco nesta sexta-feira (05/9)
Previsão indica céu parcialmente nublado em BH nesta segunda-feira (8/9) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Os termômetros em Belo Horizonte devem subir nos próximos dias. A previsão indica que as temperaturas comecem a se elevar a partir desta segunda-feira (8/9), com máxima prevista de 26°C, e podem chegar a casa dos 34°C ao longo da semana

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,6°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 6,8°C.

Conforme a meteorologia, o dia será de céu parcialmente nublado com baixa umidade do ar, à tarde, que deve ficar em torno de 35% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 8/9

  • Barreiro: 16,4 °C às 6h20
  • Centro-Sul: 15,8 °C, às 6h25
  • Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de 6,8 °C, às 6h
  • Pampulha: 17,6 °C, com sensação térmica de 15,2 °C, às 6h
  • Venda Nova: 18,1 °C às 6h20

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura fica estável em Minas Gerais nesta segunda.

O dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca nas regiões do Rio Doce e Mucuri.

Na Zona da Mata e Jequitinhonha, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de névoa seca no Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste e Norte.

