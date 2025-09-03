Assine
BH tem temperaturas mais baixas nesta quarta (3/9)

Termômetros de Belo Horizonte podem marcar até 25°C nesta quarta-feira (3/9); confira a previsão completa

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/09/2025 07:57

BH deve ter céu nublado a parcialmente nublado nesta terça (25)
BH está sob alerta para baixa temperatura pela manhã até sexta-feira (5/9) crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Sob alerta de frio, Belo Horizonte registrou temperaturas mais baixas na manhã desta quarta-feira (3/9).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 12,6°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 1°C.

Conforme a previsão, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. A máxima pode chegar a 25°C e a umidade relativa do ar fica em torno de 35%, à tarde.

A Defesa Civil municipal emitiu, nessa terça (2/9), um alerta para baixa temperatura nas primeiras horas da manhã, devido a atuação de uma massa de ar frio.

O aviso informa que as temperaturas devem ficar em torno de 11°C pela manhã, até sexta-feira (5/9).

A recomendação é que a população se hidrate, evite banhos com água quente, realize atividades físicas utilizando agasalhos, evite aglomeração em locais fechados e procure um médico em caso de problemas respiratórios.

O que fazer para se prevenir?

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
  • Realize atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 3/9

  • Barreiro: 13,6 °C às 5h55.
  • Centro-Sul: 13,0 °C, às 6h10.
  • Oeste: 12,6 °C, com sensação térmica de 1,0 °C, às 6h.
  • Pampulha: 15,4 °C, com sensação térmica de 12,4 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 15,5 °C às 5h50.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o transporte de umidade do oceano para o interior do continente mantém o dia com nebulosidade na região central e leste de Minas Gerais. Nas outras áreas do estado, o dia será de tempo seco. As temperaturas permanecem estáveis com a máxima do estado prevista para 34° no Triângulo.

Segundo o Inmet, o dia é de céu claro parcialmente nublado na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Na Região Metropolitana e no Campo das Vertentes, céu parcialmente nublado a claro. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

