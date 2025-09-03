BH tem temperaturas mais baixas nesta quarta (3/9)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Sob alerta de frio, Belo Horizonte registrou temperaturas mais baixas na manhã desta quarta-feira (3/9).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 12,6°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 1°C.

Conforme a previsão, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. A máxima pode chegar a 25°C e a umidade relativa do ar fica em torno de 35%, à tarde.

A Defesa Civil municipal emitiu, nessa terça (2/9), um alerta para baixa temperatura nas primeiras horas da manhã, devido a atuação de uma massa de ar frio.

O aviso informa que as temperaturas devem ficar em torno de 11°C pela manhã, até sexta-feira (5/9).

A recomendação é que a população se hidrate, evite banhos com água quente, realize atividades físicas utilizando agasalhos, evite aglomeração em locais fechados e procure um médico em caso de problemas respiratórios.

O que fazer para se prevenir?

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 3/9

Barreiro: 13,6 °C às 5h55.

Centro-Sul: 13,0 °C, às 6h10.

Oeste: 12,6 °C, com sensação térmica de 1,0 °C, às 6h.

Pampulha: 15,4 °C, com sensação térmica de 12,4 °C, às 6h.

Venda Nova: 15,5 °C às 5h50.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o transporte de umidade do oceano para o interior do continente mantém o dia com nebulosidade na região central e leste de Minas Gerais. Nas outras áreas do estado, o dia será de tempo seco. As temperaturas permanecem estáveis com a máxima do estado prevista para 34° no Triângulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Inmet, o dia é de céu claro parcialmente nublado na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Na Região Metropolitana e no Campo das Vertentes, céu parcialmente nublado a claro. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.