MG: motorista de ônibus suspeito de homicídio é preso pela PRF

Um motorista de ônibus de 41 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesse sábado (23/8). A abordagem aconteceu na BR-381, na altura do km 926, no município de Itapeva, no Sul de Minas.

Segundo a polícia, o homem parou na unidade da PRF na cidade para pedir informações sobre educação de trânsito. De acordo com a corporação, ele afirmou que iria ministrar uma palestra.

No entanto, ao realizarem consultas nos documentos de identificação apresentados, os policiais constataram que o homem utilizava um documento falso por causa de dois mandados de prisão em aberto.

Conforme a PRF, o suspeito tem registros por homicídio, falsa identidade, sequestro e cárcere privado, todos cometidos em São Paulo.

Após receber voz de prisão e ser informado dos seus direitos constitucionais, o homem confessou que realmente passou a usar uma identidade falsa após assassinar um vizinho em 2013 durante um desentendimento. O motorista foi conduzido à Polícia Judiciária em Pouso Alegre, também no Sul do estado.