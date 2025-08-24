Veja como fica o tempo em BH no domingo de Virada Cultural
Temperatura máxima pode chegar a 30°C e umidade relativa do ar mínima fica em torno de 20%. A recomendação é se hidratar
A programação da Virada Cultural se estende em Belo Horizonte neste domingo (24/8) e o tempo continua estável. A previsão é de calor e probabilidade de baixa umidade relativa do ar.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura máxima neste domingo pode chegar a 30°C. A mínima prevista é de 15ºC.
Ainda segundo o órgão municipal, a umidade relativa do ar mínima na capital mineira está prevista para ficar em torno de 20% na tarde deste domingo. BH está em alerta para esse índice abaixo de 30% até segunda-feira (25/8) devido a uma massa de ar seco.
Nessas condições, a Defesa Civil orienta a população a se hidratar. Há recomendação também de optar por alimentos leves e evitar frituras, além de dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.
Como me cuidar?
- Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
- Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
- Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
- Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
- Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
- Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.
Como fica o tempo em Minas?
Neste domingo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para Minas Gerais é de céu parcialmente nublado a claro nas Regiões dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata mineira, a expectativa é de céu a parcialmente nublado. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.
