Assine
overlay
Início Gerais
CURTIÇÃO E CUIDADOS

Veja como fica o tempo em BH no domingo de Virada Cultural

Temperatura máxima pode chegar a 30°C e umidade relativa do ar mínima fica em torno de 20%. A recomendação é se hidratar

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
24/08/2025 06:00

compartilhe

Siga no
x
A previsão é de calor e probabilidade de baixa umidade relativa do ar para este domingo (24/8)
A previsão é de calor e probabilidade de baixa umidade relativa do ar para este domingo (24/8) crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press. Brasil. Belo Horizonte - MG.

A programação da Virada Cultural se estende em Belo Horizonte neste domingo (24/8) e o tempo  continua estável. A previsão é de calor e probabilidade de baixa umidade relativa do ar.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura máxima neste domingo pode chegar a 30°C. A mínima prevista é de 15ºC.

Leia Mais

Ainda segundo o órgão municipal, a umidade relativa do ar mínima na capital mineira está prevista para ficar em torno de 20% na tarde deste domingo. BH está em alerta para esse índice abaixo de 30% até segunda-feira (25/8) devido a uma massa de ar seco.

Nessas condições, a Defesa Civil orienta a população a se hidratar. Há recomendação também de optar por alimentos leves e evitar frituras, além de dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.

Como me cuidar?

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
  • Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Como fica o tempo em Minas?

Neste domingo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para Minas Gerais é de céu parcialmente nublado a claro nas Regiões dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata mineira, a expectativa é de céu a parcialmente nublado.  Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

bh previsaodotempo virada-cultural virada-cultural-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay