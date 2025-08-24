Veja como fica o tempo em BH no domingo de Virada Cultural

A programação da Virada Cultural se estende em Belo Horizonte neste domingo (24/8) e o tempo continua estável. A previsão é de calor e probabilidade de baixa umidade relativa do ar.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura máxima neste domingo pode chegar a 30°C. A mínima prevista é de 15ºC.

Ainda segundo o órgão municipal, a umidade relativa do ar mínima na capital mineira está prevista para ficar em torno de 20% na tarde deste domingo. BH está em alerta para esse índice abaixo de 30% até segunda-feira (25/8) devido a uma massa de ar seco.

Nessas condições, a Defesa Civil orienta a população a se hidratar. Há recomendação também de optar por alimentos leves e evitar frituras, além de dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.



Como me cuidar?

Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas; Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação; Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares; Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar; Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora; Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Como fica o tempo em Minas?

Neste domingo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para Minas Gerais é de céu parcialmente nublado a claro nas Regiões dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata mineira, a expectativa é de céu a parcialmente nublado. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

