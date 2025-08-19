Minas tem 51 cidades em alerta para vendaval, veja lista
Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até a manhã deste quarta (20/8); ventos podem chegar a 60km/h
Cerca de 51 cidades mineiras estão sob alerta para risco de vendaval, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), principalmente nas regiões do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Dentre elas, 46 cidades estão em alerta amarelo, indicando perigo potencial. O aviso vale até às 10h de quarta-feira (20).
Já 5 cidades estão em alerta laranja, classificadas como perigo, com maior risco de rajadas de vento que podem provocar destelhamentos, queda de árvores e outros danos. Segundo o instituto, são esperados ventos com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de queda de galhos de árvores. O aviso vale até 10h de quarta-feira (20/9)
A meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, explica que as rajadas de vento pontuais são normais para o mês de agosto. "Já os vendavais ocorrem devido ao forte contraste de pressão, de uma área de baixa pressão no continente com uma mais alta no oceano. A princípio, esta condição não afetará tanto Minas Gerais", explica ela.
Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Cidades em alerta "amarelo"
- Albertina
- Andradas
- Arceburgo
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Campina Verde
- Conceição dos Ouros
- Consolação
- Córrego do Bom Jesus
- Delfim Moreira
- Estiva
- Extrema
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itapagipe
- Itapeva
- Iturama
- Jacutinga
- Limeira do Oeste
- Monte Sião
- Munhoz
- Ouro Fino
- Paraisópolis
- Piranguçu
- Planura
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Santa Rita de Caldas
- São Francisco de Sales
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Tocos do Moji
- Toledo
- União de Minas
- Wenceslau Braz
Cidades em alerta "laranja"
- Carneirinho
- Iturama
- Limeira do Oeste
- Santa Vitória
- União de Minas