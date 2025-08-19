Minas tem 51 cidades em alerta para vendaval, veja lista

Cerca de 51 cidades mineiras estão sob alerta para risco de vendaval, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), principalmente nas regiões do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Dentre elas, 46 cidades estão em alerta amarelo, indicando perigo potencial. O aviso vale até às 10h de quarta-feira (20).

Já 5 cidades estão em alerta laranja, classificadas como perigo, com maior risco de rajadas de vento que podem provocar destelhamentos, queda de árvores e outros danos. Segundo o instituto, são esperados ventos com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de queda de galhos de árvores. O aviso vale até 10h de quarta-feira (20/9)

A meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, explica que as rajadas de vento pontuais são normais para o mês de agosto. "Já os vendavais ocorrem devido ao forte contraste de pressão, de uma área de baixa pressão no continente com uma mais alta no oceano. A princípio, esta condição não afetará tanto Minas Gerais", explica ela.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 20 mm (milímetros), isso significa que, em cada m², caíram 20 litros de água.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Cidades em alerta "amarelo"

Albertina

Andradas

Arceburgo

Bom Repouso

Borda da Mata

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Campina Verde

Conceição dos Ouros

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Delfim Moreira

Estiva

Extrema

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itapagipe

Itapeva

Iturama

Jacutinga

Limeira do Oeste

Monte Sião

Munhoz

Ouro Fino

Paraisópolis

Piranguçu

Planura

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Santa Rita de Caldas

São Francisco de Sales

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Tocos do Moji

Toledo

União de Minas

Wenceslau Braz



Cidades em alerta "laranja"