ATENÇÃO, MORADORES!

Minas tem 51 cidades em alerta para vendaval, veja lista

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até a manhã deste quarta (20/8); ventos podem chegar a 60km/h

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
19/08/2025 13:13

Chuva BH
é esperado ventos com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de queda de galhos de árvores crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Cerca de 51 cidades mineiras estão sob alerta para risco de vendaval, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), principalmente nas regiões do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Dentre elas, 46 cidades estão em alerta amarelo, indicando perigo potencial. O aviso vale até às 10h de quarta-feira (20).

Já 5 cidades estão em alerta laranja, classificadas como perigo, com maior risco de rajadas de vento que podem provocar destelhamentos, queda de árvores e outros danos.  Segundo o instituto,  são esperados ventos com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de queda de galhos de árvores. O aviso vale até 10h de quarta-feira (20/9)

 

A meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, explica que as rajadas de vento pontuais são normais para o mês de agosto. "Já os vendavais ocorrem devido ao forte contraste de pressão, de uma área de baixa pressão no continente com uma mais alta no oceano. A princípio, esta condição não afetará tanto Minas Gerais", explica ela.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 20 mm (milímetros), isso significa que, em cada m², caíram 20 litros de água.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Cidades em alerta "amarelo" 

  • Albertina
  • Andradas
  • Arceburgo
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Campina Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Consolação
  • Córrego do Bom Jesus
  • Delfim Moreira
  • Estiva
  • Extrema
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gonçalves
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipuiúna
  • Itapagipe
  • Itapeva
  • Iturama
  • Jacutinga
  • Limeira do Oeste
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Ouro Fino
  • Paraisópolis
  • Piranguçu
  • Planura
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Santa Rita de Caldas
  • São Francisco de Sales
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • União de Minas
  • Wenceslau Braz

Cidades em alerta "laranja"

  • Carneirinho
  • Iturama
  • Limeira do Oeste
  • Santa Vitória
  • União de Minas

