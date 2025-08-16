Grande BH: homem rouba caminhonete em lava jato, provoca acidente e é preso

Um homem de 42 anos foi preso neste sábado (16/8) suspeito de roubar uma caminhonete Fiat Strada que estava em um lava jato no Bairro Eldorado, em Contagem, Região Metropolitana de BH. A vítima, um homem de 23 anos, e testemunhas do crime perseguiram o suspeito e conseguiram detê-lo após ele colidir com outro carro. O homem foi segurado até a chegada da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e preso.

À corporação, a vítima disse que foi abordada pelo suspeito, que teria simulado estar armado, feito ameaças e imobilizado o motorista do carro no chão. O autor do roubo fugiu do local e foi perseguido pela vítima e testemunhas do crime, de acordo com informações do boletim de ocorrência.

Em fuga, o suspeito colidiu com um carro modelo Jeep Compass na Rua Santo Antônio, também em Contagem. Com a colisão, ele foi alcançado pela vítima do crime. Pessoas que estavam no local ajudaram a deter o autor do roubo até a chegada da polícia.

Preso

Quando estava sendo preso por agentes da corporação, o homem resistiu e se identificou com um nome que não era o dele, de acordo com o boletim de ocorrência. Posteriormente, a PMMG identificou o suspeito e descobriu que ele estava com mandado de prisão em aberto, além de já ter outras passagens criminais.

A corporação também descobriu que o nome que ele tinha dito era de um sobrinho dele. Informações sobre os antecedentes criminais e detalhes sobre o mandado de prisão contra o suspeito não foram repassadas.