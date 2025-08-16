Assine
overlay
Início Gerais
CONTAGEM

Grande BH: homem rouba caminhonete em lava jato, provoca acidente e é preso

A vítima do crime e testemunhas perseguiram o suspeito e, com ajuda de outras pessoas, detiveram ele até a chegada da polícia

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
16/08/2025 19:46

compartilhe

Siga no
x
A PMMG identificou o suspeito e descobriu que ele estava com mandado de prisão em aberto
A PMMG identificou o suspeito e descobriu que ele estava com mandado de prisão em aberto crédito: PMMG / Divulgação

Um homem de 42 anos foi preso neste sábado (16/8) suspeito de roubar uma caminhonete Fiat Strada que estava em um lava jato no Bairro Eldorado, em Contagem, Região Metropolitana de BH. A vítima, um homem de 23 anos, e testemunhas do crime perseguiram o suspeito e conseguiram detê-lo após ele colidir com outro carro. O homem foi segurado até a chegada da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e preso.

Leia Mais

À corporação, a vítima disse que foi abordada pelo suspeito, que teria simulado estar armado, feito ameaças e imobilizado o motorista do carro no chão. O autor do roubo fugiu do local e foi perseguido pela vítima e testemunhas do crime, de acordo com informações do boletim de ocorrência.

Em fuga, o suspeito colidiu com um carro modelo Jeep Compass na Rua Santo Antônio, também em Contagem. Com a colisão, ele foi alcançado pela vítima do crime. Pessoas que estavam no local ajudaram a deter o autor do roubo até a chegada da polícia. 

Preso 

Quando estava sendo preso por agentes da corporação, o homem resistiu e se identificou com um nome que não era o dele, de acordo com o boletim de ocorrência. Posteriormente, a PMMG identificou o suspeito e descobriu que ele estava com mandado de prisão em aberto, além de já ter outras passagens criminais. 

A corporação também descobriu que o nome que ele tinha dito era de um sobrinho dele. Informações sobre os antecedentes criminais e detalhes sobre o mandado de prisão contra o suspeito não foram repassadas. 

Tópicos relacionados:

contagem grande-bh roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay