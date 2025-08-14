Hepatite A: usuários de PrEP devem se vacinar de forma contínua; entenda

Em decorrência do aumento no número de casos de pessoas infectadas com hepatite A em Belo Horizonte, a prefeitura anunciou, nesta quinta-feira (14/8), que a vacinação contra a doença passa a ser definitiva para os usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), um método de prevenção do HIV. São 15 unidades disponíveis para a aplicação na capital.

De janeiro até 2 de julho de 2025, o estado registrou 373 casos da doença. Em 2024 foram 221, um salto de quase 70% em relação ao total de notificações de todo o ano passado. Em 2023 foram apenas oito, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Pessoas que fazem uso de PrEP e aqueles que tiveram contato com quem testou positivo para a doença devem se vacinar de maneira contínua. Para esse último caso, o governo municipal explica que é necessário contato prévio realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde e avaliação da indicação para receber a vacina.

O público escolhido para fazer uso da vacina sempre se deve ao fato de que a maioria dos casos é registrada em adultos e, além desse recorte, a contaminação por relação sexual também assumiu o lugar da água e alimentos contaminados com fezes como maior causador da hepatite A.

Ainda não se sabe o motivo da alta de ocorrências. Em comunicado, o governo municipal disse que realizou um monitoramento das pessoas que tiveram suspeita ou confirmação de hepatite em 2025, na capital.

"A ação foi uma parceria com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Equipes dos órgãos fizeram contatos com as pessoas via e-mail ou telefone. Algumas cidades, incluindo a capital, têm apresentado significativo aumento de casos e, por isso, a necessidade de uma ação de vigilância epidemiológica conjunta. O objetivo do monitoramento foi verificar os possíveis fatores que levaram à ampliação das notificações e quais medidas deverão ser tomadas para controle e prevenção à doença".

O documento citado pela PBH estava previsto para ser apresentado até a segunda quinzena de junho, mas até o momento em que esta reportagem foi publicada, o estudo ainda não foi finalizado.

A vacina faz parte do calendário infantil, no esquema de uma dose aos 15 meses de idade e, depois, a partir dos 12 meses até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Por outro lado, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) aplica as doses em pessoas acima de um ano de idade e que tenham risco aumentado à infecção pela hepatite A, além daqueles com hepatopatias crônicas, com HIV ou que apresentam imunossupressão, por exemplo.

Quais são os sintomas e como se proteger

A doença pode ser assintomática para algumas pessoas, outras podem sentir fadiga, tontura, náuseas, vômitos, febre e dor abdominal. Por atacar diretamente o fígado, a pele e os olhos podem ficar amarelados, a urina escura e as fezes claras. Todos esses sintomas costumam surgir em 28 dias depois da exposição ao vírus.

Além da vacinação, outras medidas são fundamentais:

Garantir higiene adequada das mãos, especialmente após usar o banheiro e antes das refeições;

Consumir apenas água potável e alimentos bem lavados;

Usar preservativos e barreiras de proteção em práticas sexuais, já que o contato oro-anal pode ser uma rota de transmissão.

