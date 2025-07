Hepatite C: saiba os sintomas da doença conhecida como o vírus silencioso

Quais os sintomas da Hepatite C, conhecida como o "vírus silencioso" que tem cura graças aos avanços na medicina

Conhecida como o “vírus silencioso”, a Hepatite C é uma infecção viral que pode passar anos sem apresentar sintomas, dificultando o diagnóstico e aumentando o risco de complicações graves, como cirrose e câncer de fígado. Contudo, os avanços recentes no tratamento têm transformado o prognóstico dessa doença.

Martim Elviro, professor do Curso de Medicina da Faculdade Santa Marcelina, explica que hoje a Hepatite C é uma das poucas doenças virais curáveis, graças aos antivirais de ação direta disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

“A ausência de sintomas nas fases iniciais faz com que muitas pessoas desconheçam que estão infectadas. Por isso, a testagem regular, especialmente em grupos de risco, é essencial para identificar a infecção precocemente e iniciar o tratamento”, alerta a especialista. Segundo Martim, o tratamento com antivirais orais é eficaz, seguro e simples, durando de 8 a 12 semanas, com taxas de cura superiores a 95%.

Além de garantir melhores resultados para o paciente, o acesso ao tratamento gratuito pelo SUS representa um avanço importante na saúde pública, contribuindo para a redução da transmissão e para a meta de eliminar a Hepatite C como problema de saúde pública.

“A prevenção continua sendo fundamental, por meio do uso de seringas descartáveis, cuidados em procedimentos médicos e odontológicos, além da conscientização sobre a doença”, reforça Martim. Ele destaca ainda que o acompanhamento médico e a adesão ao tratamento são pilares para o sucesso terapêutico.

A campanha Julho Amarelo de conscientização sobre as hepatite virais reforça a importância da testagem e do tratamento precoce, incentivando a população a buscar orientação médica, mesmo na ausência de sintomas, e a combater o preconceito ainda associado à doença.

Martim elencou os principais sintomas da Hepatite C e reforça a importância de buscar um médico quando eles se tornarem frequentes:

Fadiga intensa e persistente



Febre baixa e prolongada



Perda de apetite



Náuseas e vômitos



Dor abdominal, especialmente no lado direito (região do fígado)



Icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos) — mais comum em fases avançadas



Urina escura



Fezes claras



Dor nas articulações



Mal-estar geral



“Importante destacar que, na maioria dos casos, a Hepatite C é assintomática nas fases iniciais, o que reforça a importância da testagem regular para diagnóstico precoce”, diz o médico.

