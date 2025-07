UFMG: iniciativa alerta para os riscos das hepatites virais

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O mês de julho é dedicado à campanha Julho Amarelo, iniciativa nacional de conscientização sobre as hepatites virais A, B e C. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Hepatologia 360º (INCT Hepatologia 360º), da UFMG, referência em pesquisa e inovação na área da saúde do fígado no Brasil, apoia a campanha e reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado dessas doenças silenciosas.

As hepatites virais muitas vezes não apresentam sintomas nos estágios iniciais, o que dificulta o diagnóstico e favorece a progressão para formas graves, como cirrose e câncer de fígado. Por isso, o Julho Amarelo tem como principal objetivo alertar a população para a necessidade de realizar exames periódicos, especialmente para os vírus B e C, que podem ser detectados por meio de testes rápidos e gratuitos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além do alerta à população, o INCT Hepatologia 360º atua fortemente na geração de conhecimento científico e tecnológico, desenvolvendo pesquisas que ampliam as possibilidades de diagnóstico, tratamento e monitoramento das hepatites virais no país. Durante o mês, o instituto promove a divulgação de conteúdos educativos, resultados de estudos recentes e avanços em inovação tecnológica voltados para a melhoria da saúde pública.

O INCT Hepatologia 360º, da UFMG, é referência em pesquisa e inovação na área da saúde do fígado INCT Hepatologia/UFMG/Divulgação

“Nosso compromisso é transformar o conhecimento científico em soluções que impactem positivamente a vida das pessoas. A campanha Julho Amarelo é uma oportunidade importante para levar informação de qualidade à sociedade e reforçar a necessidade do diagnóstico precoce, que pode salvar vidas”, destaca a professora e pesquisadora do INCT Hepatologia 360º, Maria de Fátima Leite.

A iniciativa também busca combater o estigma associado às hepatites virais, incentivando a testagem e o tratamento adequado como formas eficazes de controle e prevenção da transmissão dos vírus.