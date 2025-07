Preceptoria em saúde

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, lançou, na última terça-feira (1º), o Curso de Especialização de Preceptoria em Área Profissional da Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Proadi-SUS. Ao todo, são 800 vagas gratuitas, com reserva de vagas afirmativas, incluindo pessoas negras, indígenas, quilombolas, com deficiência e pessoas trans. O objetivo é qualificar preceptores, tutores e demais profissionais da saúde que atuam na formação de residentes em programas multiprofissionais de instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos. A formação será na modalidade EaD, com carga horária de 360 horas, e dividida em três módulos: competências em preceptoria e ferramentas de aprendizagem; planejamento de ação pedagógica; e gestão de programas de residência. O curso exige a entrega de três produtos pedagógicos como critério de avaliação para a certificação. As inscrições vão de 7 a 28 de julho. Para mais informações: https://editais.hmv.org.br/edital/22.

Gosta de feijão?

O feijão é um dos alimentos mais clássicos das refeições brasileiras, mas você sabia que ele pode trazer benefícios para o seu coração? Um estudo apresentado no encontro anual Nutrition 2025 indicou que consumir uma xícara de feijão por dia pode trazer benefícios cardíacos e metabólicos. A pesquisa acompanhou 72 pessoas com pré-diabetes que seguiram uma dieta controlada por 12 semanas, comparando os efeitos de feijão preto, grão-de-bico e arroz sobre marcadores de saúde. Os resultados mostraram redução consistente de colesterol e inflamação: o grupo que consumiu grão-de-bico apresentou queda no colesterol total, enquanto quem comeu feijão preto teve redução significativa da molécula ligada à inflamação. Esses resultados fazem dos grãos importantes aliados para a saúde cardiovascular, especialmente para quem precisa controlar lipídios e inflamação.

Crespos e cacheados

Os cabelos crespos e cacheados exigem atenção redobrada no inverno. As baixas temperaturas e o uso mais frequente de água quente tendem a prejudicar a saúde capilar, ressecando os fios, comprometendo a definição dos cachos e aumentando o frizz. Juninho Loes, especialista em cabelos crespos e cacheados, indica intensificar a hidratação com produtos umectantes, realizar a finalização com mais frequência durante a semana, diminuir a quantidade de lavagens para não remover a oleosidade dos fios, evitar água quente e utilizar toca ou fronha de cetim para um bom resultado no day after. Para combater aqueles fios arrepiados, o famoso frizz, o especialista recomenda a utilização de cremes que contenham óleo vegetal em sua fórmula. Além disso, ele orienta utilizar o secador e o difusor na temperatura média, com a pressão do jato médio para os ondulados e máximo para os cachos e crespos.