Homem derruba caixa d'água desativada e quase é atingido por escombros

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento que um homem derruba uma caixa d água e, por pouco não foi atingido pelos escombros, na comunidade de Cabeceiras, em Montes Claros, no Norte de Minas. A caixa d água, que teria capacidade para cerca de 20 mil litros, estava vazia. Ela tinha sido desativada no início deste ano, segundo um morador da localidade.

Cabeceira fica distante cerca de 18 quilômetros da área urbana de Montes Claros, perto do distrito de Nova Esperança. Antes de ser desativada, a caixa d água atendia cerca de 100 famílias, que passaram a ser abastecidos por outros dois reservatórios, de acordo com uma fonte da comunidade.

Nas imagens, é possível ver que o homem, com uma marreta, sem equipamento de proteção individual (EPI) bate várias vezes em um pilares da caixa d água, que já estava com estrutura de sustentação comprometida e despenca.

Na filmagem também se nota que o operário e mais duas pessoas que assistem a cena saem correndo assustados. Por pouco, eles não são atingidos. Um morador diz: é por isso que acontece (sic) os “trem” (acidentes). O povo não está nem aí”. Um outro morador afirma, assustado: “caiu! Caiu! Caiu!”.

Procurada pela reportagem, por meio de nota, a Prefeitura de Monte Claros informou que o homem que aparece no vídeo e que escapou por pouco é servidor municipal.

A gestão municipal alega que a caixa d água de Cabeceiras não é de responsabilidade da prefeitura e que pertence à comunidade. Informa que a base de sustentação do reservatório foi atingida por um veículo na noite de domingo (10/08), “o que causou danos sérios à sua estrutura, como atestou a Defesa Civil Municipal, que condenou a estrutura imediatamente, isolando a área”.

“ Todas as ações de diagnóstico e planejamento foram realizadas para que a caixa fosse demolida sem colocar em risco nem os servidores nem os transeuntes. Infelizmente, um servidor da Prefeitura, não atendendo às normas e ordens do responsável, agiu de forma amadora e precipitada, iniciando a ação sem esperar a presença dos técnicos e das máquinas”, diz a nota da Prefeitura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Municipalidade lembra ainda que, “felizmente”, o servidor não se feriu, “mas foi advertido por colocar em risco sua vida e a de outras pessoas”. Informa ainda que tdas as ações contaram com a participação de profissionais habilitados das secretarias municipais de Infraestrutura e Planejamento Urbano, Defesa Civil e Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.