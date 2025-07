Acidente com vários veículos deixa um morto e seis feridos em Montes Claros

Um grave acidente aconteceu na manhã deste sábado (26/7), envolvendo dois caminhões, cinco carros de passeio e três motocicletas, na Avenida Governador Magalhães Pinto, em Montes Claros, no Norte de Minas. Uma pessoa morreu no local e outras seis ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Universitário Clemente de Faria e para a Santa Casa da cidade.

O acidente ocorreu na descida da Avenida Governador Magalhães Pinto, entre os bairros Planalto e Guarujá, na pista sentido Clube Max-Min/Centro, próximo ao trevo da Lagoa Interlagos, também conhecido como “trevo do Chimarrão” (referência a uma churrascaria que funcionava nas proximidades).

De acordo com testemunhas, um caminhão com caçamba usada para transporte de entulho (“disk entulho”) desceu a via desgovernado e atingiu outro caminhão, além dos carros e motocicletas que estavam parados no sinal vermelho do trevo.

Há suspeita de que o caminhão tenha perdido os freios, o que ainda será apurado pela perícia. Segundo uma testemunha, após o engavetamento, populares tentaram agredir o motorista do caminhão que causou o acidente. Ele deixou o local, mas foi detido posteriormente pela Polícia Militar e conduzido à delegacia para exames e depoimento.

A ocorrência segue em andamento, e equipes da PM, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal permanecem no local do engavetamento. O trânsito no sentido Max-Min/Centro foi desviado para o interior do Bairro Planalto.

Caminhão desgovernado

Uma passageira do caminhão atingido no engavetamento, identificada como Fabiana, contou que o veículo com a caçamba de “disk entulho” desceu a avenida desgovernado, “parecendo que perdeu os freios”, e bateu em todos os carros e motos parados no sinal vermelho do “trevo do Chimarrão”.

Ela relatou que viu o momento em que o caminhão atingiu uma motocicleta, cujo condutor morreu na hora. “Foi horrível”, declarou. Ela não se feriu. Estava no caminhão dirigido por seu marido, que também saiu ileso. O casal passava por Montes Claros em viagem de Uberaba (Triângulo Mineiro) para Mucugê (Bahia).

O impacto foi tão forte que um dos veículos atingidos, um Onix, foi lançado para o outro lado da avenida, atravessando o canteiro central. Outro carro envolvido, uma picape Fiat Strada, ficou debaixo do caminhão com a caçamba. Foi necessário o uso de um caminhão munck (guindaste) para a remoção dos veículos.

As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Três feridos foram levados para o Pronto-Socorro da Santa Casa, e outras três, para o Hospital Universitário Clemente de Faria, vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).