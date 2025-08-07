Mulher presa em Portugal sedava e asfixiava os filhos, aponta investigação

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Polícia Civil de Minas Gerais aguarda a extradição da mineira Gisele Oliveira, de 40 anos, presa na terça-feira (5/8), em Portugal, suspeita de matar cinco de seus sete filhos biológicos, entre 2010 e 2023, para que seja ouvida e o inquérito que apura os crimes seja concluído.

Durante coletiva de imprensa ontem, em Ipatinga, no Vale do Aço, as delegadas Talita Martins Soares e Valdimara Teixeira de Paula Fernandes detalharam a investigação do caso, iniciada em 2023, e revelaram que a suspeita sedava e asfixiava os filhos.

Segundo a delegada Valdimara Fernandes, a investigação teve início quando a quinta morte foi comunicada às autoridades policiais pelo hospital onde a criança foi levada. Foi então que duas mortes, ocorridas em 2019, com intervalo de dois meses e meio entre elas, chegaram ao conhecimento da polícia. As duas primeiras, ocorridas em 2010, com intervalo de 32 dias entre elas, chegaram a ser investigadas na época. Ainda de acordo com a delegada, “a materialidade delitiva restou demonstrada, mas não conseguiram definir a autoria.”

A investigação apontou ainda que a mulher teria tentado matar o primeiro filho, em 2008. Um remédio usado para matar piolhos teria sido colocado na mamadeira da criança, que recebeu atendimento médico e sobreviveu. Gisele também é suspeita de ter tentado matar o marido, em 2022. Ele deu entrada no hospital com sintomas de intoxicação e se recuperou. A delegada informou ainda que as mortes de 2019 não foram registradas em boletins de ocorrência. Por isso, as autoridades não teriam tomado conhecimento delas.





Segundo a investigação, a suspeita usava sempre o mesmo método: ela administrava sedativos para diminuir a consciência das crianças e depois as asfixiava. “Concluímos, no decorrer das investigações, depois de dezenas de depoimentos e muitos prontuários analisados, que a redução da consciência foi feita por meio de sedativos.”

A delegada disse ainda que a necropsia feita em um bebê de 10 meses, morto em 2010, concluiu que a causa da morte foi intoxicação causada por alta dose de um medicamento antidepressivo. “Não é um trabalho fácil; estamos falando de uma investigação que começou em 2010.”

Denúncia da tia





As delegadas informaram que a denúncia partiu de uma tia das crianças e não da avó materna, como foi divulgado pela imprensa portuguesa. Segundo a delegada Valdimara Fernandes, a tia teria chegado ao hospital com a criança, reclamando que já era a quinta morte na família.





O hospital acionou a polícia, e a investigação teve início. A mãe, então, teria sido intimada para depor e fugiu. Foi então que a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dela. Segundo as delegadas, a suspeita foi ouvida no inquérito sobre as mortes de 2010.





O filho mais velho, que teria sofrido a tentativa de homicídio em 2008, também foi ouvido pelas autoridades. De acordo com as delegadas, boa parte das investigações partiu do depoimento dele. Segundo o jovem, a mãe continuava tentando medicá-lo, mas ele cuspia os medicamentos. Na época dos fatos, a suspeita teria tentado coagir uma criança a se responsabilizar pelo remédio colocado na mamadeira do menino.





"Todas as crianças eram saudáveis. A mãe não era a cuidadora principal. Os familiares relatam que as crianças passavam um tempo na casa dela e, quando voltavam, estavam diferentes. Há vídeos que mostram as crianças prostradas", relatou a delegada Valdimara Fernandes.





Em entrevista ao jornal português Correio da Manhã, uma irmã da suspeita acredita que terceiros podem estar envolvidos nas mortes. "Graças a Deus, conseguimos o primeiro passo: uma justiça pelos meninos que morreram há 10 e 15 anos. Tivemos que conviver com a dúvida por muitos anos, angústias e medos", disse Kiara Ayala.





Segundo as delegadas, Gisele Oliveira é investigada por cinco homicídios qualificados e duas tentativas de homicídio: contra o primeiro filho, em 2008, e contra o marido, em 2022.

A reportagem entrou em contato com o Ministério da Justiça para saber se o pedido de extradição da mineira já foi enviado à autoridade portuguesa.

“De acordo com o artigo 30 da Portaria 880/2019, que regulamenta os procedimentos relativos ao acesso e ao tratamento de informações e documentos no âmbito do MJSP, a solicitação de acesso em pedidos de cooperação jurídica internacional deve ser realizada junto à autoridade requerente, seja o pedido originário de inquérito policial, procedimento do Ministério Público ou de processo judicial”, informou a pasta, em nota.