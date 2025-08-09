Assine
overlay
Início Gerais
PATRIMÔNIO NATURAL

Parque do Peruaçu: total de cavernas ainda é um ‘mistério’, diz gestora

Em entrevista ao EM Minas, da TV Alterosa, Dayanne Sirqueira revelou que a área ainda não foi totalmente estudada

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
CS
Carolina Saraiva
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
CS
Carolina Saraiva
Repórter
09/08/2025 14:00

compartilhe

Siga no
x
A gestora do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Dayanne Sirqueira, é a convidada deste sábado (9/8) do
A gestora do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Dayanne Sirqueira, é a convidada deste sábado (9/8) do crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

Gestora do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Dayanne Sirqueira revelou que o total de cavernas e sítios arqueológicos na unidade de conservação ainda é um “mistério”. A declaração foi dada durante entrevista ao “Em Minas”, programa da TV Alterosa, que será exibido neste sábado (9/8). 

Leia Mais

“Ainda é um mistério porque não temos o estudo sobre o parque inteiro, mas pelas nossas contas está ultrapassando as 1.500 cavernas (...) Assim como as cavernas, o parque também não é totalmente estudado do ponto de vista arqueológico, estamos com 120 sítios conhecidos, mas com vários ainda para serem descobertos”, afirmou Dayanne Sirqueira. 

O Cânion do Peruaçu, localizado no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, foi reconhecido como Patrimônio Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) em anúncio feito no dia 13 de julho. A área tem cerca de 56 mil hectares, de acordo com a gestora. Sirqueira explicou que há também a Área de Proteção Ambiental (APA), com pouco mais de 143 mil hectares, e o Parque Estadual Veredas do Peruaçu, com cerca de 31 hectares.

A área aberta de visitação da unidade compreende três circuitos que dão acesso a 11 atrativos, informou Dayanne Sirqueira.

EM Minas


O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h30, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). A versão online tem um bloco exclusivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com a gestora Dayanne Sirqueira em textos no portal em.com.br e no jornal impresso de domingo.

Tópicos relacionados:

cavernas-do-peruacu minas-gerais parque-nacional-cavernas-do-peruacu patrimonializacao unesco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay