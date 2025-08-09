Parque do Peruaçu: total de cavernas ainda é um ‘mistério’, diz gestora

Gestora do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Dayanne Sirqueira revelou que o total de cavernas e sítios arqueológicos na unidade de conservação ainda é um “mistério”. A declaração foi dada durante entrevista ao “Em Minas”, programa da TV Alterosa, que será exibido neste sábado (9/8).

“Ainda é um mistério porque não temos o estudo sobre o parque inteiro, mas pelas nossas contas está ultrapassando as 1.500 cavernas (...) Assim como as cavernas, o parque também não é totalmente estudado do ponto de vista arqueológico, estamos com 120 sítios conhecidos, mas com vários ainda para serem descobertos”, afirmou Dayanne Sirqueira.

O Cânion do Peruaçu, localizado no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, foi reconhecido como Patrimônio Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) em anúncio feito no dia 13 de julho. A área tem cerca de 56 mil hectares, de acordo com a gestora. Sirqueira explicou que há também a Área de Proteção Ambiental (APA), com pouco mais de 143 mil hectares, e o Parque Estadual Veredas do Peruaçu, com cerca de 31 hectares.

A área aberta de visitação da unidade compreende três circuitos que dão acesso a 11 atrativos, informou Dayanne Sirqueira.

