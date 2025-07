Férias em BH: confira programação para fugir do tédio

Durante o recesso escolar, Belo Horizonte se torna um espaço de muita imaginação e entretenimento para as crianças de toda a capital. De sábado (26/7) a 4 de agosto, oficinas que misturam arte e ciência, espetáculos que dialogam com a diversidade cultural e atividades sensoriais acessíveis se destacam - com atrações gratuitas ou a preços populares -, convidando os pequenos a explorar, brincar e aprender juntos.

Confira a programação a seguir. E uma dica: chegue com antecedência para garantir vaga, especialmente nos eventos com retirada de ingresso no local.

Férias no Memorial Minas Vale

Data: 26/7 e 27/7

Horário: das 10h às 17h

Local: Museu Mineiro - Av. João Pinheiro, 342, Lourdes

Entrada: gratuita (vagas limitadas por ordem de chegada)

Dois dias inteiros de brincadeiras, oficinas criativas e atrações artísticas tomam conta do Museu Mineiro com a iniciativa Férias Divertidas, promovida pelo Memorial Vale Itinerante. O evento reúne contação de histórias, música, circo e atividades lúdicas com temas afro-indígenas, sustentabilidade e valorização da diversidade cultural. Observações: crianças menores de 14 anos devem estar acompanhadas por um responsável. Acessibilidade em Libras disponível.

Destaques da Programação:



Sábado - 26/7



10h: Oficina "Máscara de Monstros"

11h: Espetáculo musical Canto de Passarim

13h: Vivências Musicais para Bebês

14h: Show A Alegria do Circo

15h: Oficina "Ninho de Leitura"

16h: Oficina "Carimbaria" (temática afro-indígena)

Domingo - 27/7

10h: Oficina "Gira-Gira"

11h: Contação musical com Tom Nascimento

13h: Oficina "Festa no Quintal" (danças populares)

14h: Brincadeiras com o grupo Makamba Brincante

15h: Oficina "Ninho de Leitura" (reedição)

16h: Oficina "Mulheres que Queremos Conhecer"

Grupo Esparrama no CCBB-BH



Diretamente de São Paulo, o premiado Grupo Esparrama chega ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH) com dois espetáculos que prometem encantar e provocar reflexões sobre o mundo que queremos construir. Com humor, poesia e sensibilidade, a companhia fala sobre meio ambiente, sustentabilidade e o olhar das infâncias sobre o futuro.

Espetáculo "Acorda!"



Data: até 4/8

Horário: de segunda à sexta-feira, às 15h

Local: Pátio do CCBB, Praça da Liberdade

Entrada: gratuita - sem retirada de ingressos, sujeito à lotação



Um prédio prestes a adormecer no coração da cidade precisa de ajuda. O público é convidado a se juntar aos "acordadores de prédios" em uma missão lúdica para despertar espaços urbanos por meio da imaginação.

Espetáculo "Fim?"



Data: até 4/8

Horário: de segunda à sexta-feira, às 19h

Local: Teatro II do CCBB, Praça da Liberdade

Entrada: R$30 (inteira) / R$15 (meia) - à venda no site e na bilheteria

Dois palhaços atravessam um mundo em ruínas em busca de um recomeço. Um espetáculo divertido e provocador que nos faz pensar sobre o futuro do planeta.



Oficinas Interativas do CCBB-BH



Você em Cena - Stop Motion

Obs. Haverá interpretação em libras



Data: até 1º/8

Horário: segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 15h

Local: Praça da Liberdade, 450 - Funcionários

Entrada: gratuita (retirada 1h antes)

Faixa etária: 6 a 12 anos

Ateliê: Caçadores da Luz



Data: até 1º/8

Horário: quartas, quintas e sextas-feiras, das 15h às 15h40

Local: Praça da Liberdade, 450 - Funcionários

Entrada: gratuita (retirada 1h antes)

Faixa etária: 4 a 12 anos

Libras em Cena



Data: até 1º/8

Horário: segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 15h

Local: Praça da Liberdade, 450 - Funcionários

Entrada: gratuita (retirada 1h antes)

Faixa etária: a partir de 10 anos

Oficinas do Espaço do Conhecimento UFMG



O museu universitário oferece uma programação que mistura ciência, cultura popular e ancestralidade com oficinas que transformam aprendizado em pura brincadeira.

Oficina "O Universo das Galáxias"



Data: 29/7

Horário: 15h

Local: Praça da Liberdade, 700, Funcionários

Entrada: gratuita (retirada 2h antes)

Faixa etária: a partir de 7 anos



Essa atividade permite que crianças montem suas próprias galáxias de papel e descubram o lugar da Terra no cosmos.

Oficina "Cosmologias em Quadrinhos"



Data: 30/7 e 2/8

Horário: 15h

Local: Praça da Liberdade, 700, Funcionários

Entrada: gratuita (retirada 2h antes)

Faixa etária: a partir de 10 anos



Essa atividade oferece a criação de histórias inspiradas nas cosmologias de diferentes culturas.

Oficina "3, 2, 1… Lançar Foguete!"



Data: 31/7

Horário: 15h

Local: Praça da Liberdade, 700, Funcionários

Entrada: gratuita (retirada 2h antes)

Faixa etária: a partir de 7 anos



Essa dinâmica permite que crianças aprendam os princípios por trás do lançamento de um foguete espacial.

Oficina "Caminho dos Orixás"



Data: 1/8 e 3/8

Horário: 15h

Local: Praça da Liberdade, 700, Funcionários

Entrada: gratuita (retirada 2h antes)

Faixa etária: a partir de 6 anos



Essa oficina ensina às crianças sobre as raízes afro-brasileiras e os mitos dos Orixás.

Circo Maximus - Shopping Del Rey

Data: Até 31/7

Horário: seg., ter., qui., sex.: 20h e Sáb., dom. e feriados: 16h, 18h, 20h

Local: Estacionamento G - Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha

Entrada: a partir de R$ 50 (site ou bilheteria local)

O maior circo da América Latina traz números clássicos e modernos com muita emoção. Destaque para o "Globo da Morte" com seis motociclistas, apresentações de freestyle motocross, palhaços, mágicos e performances que mexem com a imaginação de toda a família.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata