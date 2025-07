Cine Santa Tereza exibe filmes de graça nestas férias de julho

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Carla Maia assumiu a gestão do Cine Santa Tereza em março deste ano. Desde então, tem enfrentado o desafio de resgatar o hábito do público de ir ao cinema. “Tem sido uma grande preocupação minha fazer a mobilização para que as pessoas voltem a frequentar este espaço”, afirma.

“A pandemia deixou um saldo. As pessoas se acostumaram a ver filmes em casa, no streaming. Queremos trazer o pessoal de volta para a experiência coletiva”, diz Carla.

Com programação gratuita, a equipe tem apostado nas redes sociais, especialmente no Instagram, para atrair mais visitantes.

Outra estratégia é a qualidade da programação. Até 31 de julho, o espaço exibirá a mostra especial de férias “Conexões”, com 14 longas de animação e ficção. As sessões são diárias, às 16h30 e às 19h, exceto na segunda-feira, quando o cinema não funciona.

A seleção variada inclui desde clássicos, como “E.T. – O extraterrestre”, a produções recentes e premiadas, como “Flow”, produção da Letônia vencedora do Oscar de Melhor Animação em 2025. Entre as continuações, destacam-se “Os fantasmas ainda se divertem” e “Planeta dos Macacos: O reinado”.

Nesta quarta-feira (23/7), serão exibidos o filme brasileiro “Castelo Rá-Tim-Bum”, sobre o jovem aprendiz de feiticeiro Nino, e a animação “Divertidamente 2”, sucesso da Pixar. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente na plataforma Sympla ou na bilheteria uma hora antes de cada sessão.

Carla Maia explica que buscou contemplar diferentes públicos. A maioria dos filmes tem classificação livre. As exceções incluem títulos como “Um lugar silencioso: Dia um”, estrelado pela atriz mexicana Lupita Nyong'o, que tem classificação indicativa de 14 anos.

A gestora destaca que a mostra também tem o intuito de promover reflexões sobre as relações humanas. “Selecionamos títulos que ajudem as famílias a pensar sobre isso com as crianças, com seus adolescentes”, diz ela.

Outras atrações de férias

Outros espaços de BH oferecem programação gratuita durante as férias. Na sexta-feira (25/7), às 14h, o Teatro Raul Belém Machado, no Alípio de Melo, recebe o espetáculo infantil “Brincadeira sonora”, do artista Edu Pio.

No sábado (26/7), às 14h, no Museu da Moda, tem oficina de macramê. No mesmo dia, às 16h, o Museu de Arte da Pampulha promove oficina de bolhas de sabão gigantes. No domingo (27/7), às 9h, o Museu Casa Kubitschek convida o público para aula de yoga ao ar livre.

MOSTRA CONEXÕES

Até 31 de julho, no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). Sessões diárias às 16h30 e 19h, com exceção de segunda-feira. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla e na bilheteria, uma hora antes da sessão. Nesta quarta (23/7), serão exibidos “Castelo Rá-Tim-Bum” e “Divertidamente 2”. Programação completa no Portal Belo Horizonte.