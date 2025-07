MG: 18 pessoas são resgatadas em condições análogas à escravidão

Em uma fazenda às margens do Rio São Francisco, 18 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão, nesta terça feira (22/7). As vítimas, dentre elas um idoso de 64 anos, foram encontradas em uma carvoaria, no município de Ubaí, no Norte de Minas Gerais após uma ação conjunta da Polícia Federal (PF) com auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais (SRTE/MG), os trabalhadores resgatados têm idades entre 35 e 64 anos, e estavam vivendo em "condições insalubres e desumanas" de alojamento, alimentação insuficiente, além de falta de água potável para consumo, falta de sanitários, falta de equipamentos de proteção e relatos de jornadas exaustivas de quase 12 horas de trabalho. De acordo com a nota, há indícios ainda de crime de desmatamento ilegal em mata nativa para produção do carvão.

Em nota, a PF afirma que os proprietários do imóvel alegaram que as terras haviam sido arrendadas. "Os responsáveis foram notificados e estarão sujeitos a multas administrativas, além de arcar com a rescisão dos contratos de trabalho e encargos trabalhistas devidos", declara.

A SRTE/MG informou ainda que os proprietários foram identificados, notificados e se recusaram a pagar os valores devidos e o retorno dos trabalhadores para suas cidades.

A PF afirma que vai instaurar inquérito policial para apurar eventual cometimento do crime de redução a condição análoga à de escravo. Já a SRTE/MG tomará as ações legais cabíveis para que os trabalhadores resgatados recebam todas as verbas trabalhistas e indenizações. Além disso, acionará imediatamente a justiça para que todas as providências de responsabilização dos empregadores sejam aplicadas.

MG na "Lista Suja"

Vale lembrar que Minas Gerais continua liderando o ranking de empregadores inseridos na “Lista Suja” do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O resultado mas recente foi divulgado em abril deste ano, destaca empresas e pessoas de todo o Brasil com ações judiciais por terem submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.

Minas é responsável por 21% dos nomes, sendo 159 no total. Em 2024, 155 empregadores foram incluídos na lista, sendo 80% ligados a atividades rurais e 18 casos comprovados de trabalho análogo à escravidão em atividades domésticas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos