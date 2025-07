BR-040 passa por obras em várias regiões; veja trechos

crédito: Via Cristais/Divulgação

A partir desta segunda-feira (21/7) até o próximo dia 28, motoristas que trafegam pela BR-040 devem redobrar a atenção em vários trechos, pois a Via Cristais, concessionária responsável pela via, inicia trabalhos de recapeamento asfáltico. Os trechos de atenção são entre João Pinheiro e São Gonçalo do Abaeté; entre Caetanópolis e Paraopeba; e em Ribeirão das Neves.

A rodovia estará em obras nos 594 quilômetros de responsabilidade da concessionária, entre Belo Horizonte e Cristalina (GO), até outubro. Os demais locais de intervenções serão divulgados pela Via Cristais ao longo dos próximos meses.

A agenda dos próximos dias, até 28 de julho, prevê obras de pavimentação em: