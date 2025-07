BH tem frio e sensação térmica negativa nesta segunda-feira (21)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O frio se mantém firme em Belo Horizonte nos últimos dias. Nesta segunda-feira (21/7), a capital amanheceu com frio e sensação térmica negativa.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,4°C, às 6h, com sensação térmica de -1,1°C. Na Região Venda Nova, a mínima foi de 13,9°C no mesmo horário.

A previsão indica que o dia é de céu claro a parcialmente nublado. A máxima pode chegar a 27°C e os índices de umidade relativa do ar ficam em torno de 35%, à tarde.