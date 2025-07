BH está sob alerta de frio e baixa umidade; veja recomendações

O inverno em Minas Gerais é marcado, além do frio, por chuvas escassas que, consequentemente, diminuem a umidade relativa do ar. A situação que tem se intensificado nos últimos dias, pode piorar, já que a capital está sob alerta de baixa umidade até domingo (20/7), além do alerta de frio até sexta-feira (18/7).

De acordo com a Defesa Civil de BH, uma massa de ar polar atua na cidade deixa as temperaturas baixas nas primeiras horas da manhã, em torno de 10ºC nesta sexta-feira (18/7). A mesma condição meteorológica impacta os níveis de umidade relativa do ar que devem ficar em torno de 30%, índice considerado pouco adequados para a saúde humana.

A recomendação é que as pessoas se hidratem, consumam alimentos leves e frescos e evitem frituras. É importante que a população evite banhos com água muito quente para não potencializar o ressecamento da pele, use hidratante e durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores ou bacia com água.

Durante o período de baixa umidade do ar, também não é recomendado a realização de atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas. Em caso de problemas respiratórios, a orientação é procurar um especialista.

A Defesa Civil pede que os belo-horizontinos não provoquem queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio, o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190) devem ser acionados.

Situação pode piorar

Especialistas alertam para os próximos meses no estado, que não deve registrar chuvas significativas para melhorar a qualidade do ar, configurando uma estiagem prolongada. Segundo o meteorologista Lizandro Gemiacki, o momento atual é o auge da estação seca no estado, com previsão de chuvas consideráveis apenas em meados de setembro. A partir do mês de julho, portanto, tem início a queda dos índices de umidade que se intensifica nos próximos meses.

“A tendência é que o clima fique muito seco até meados de setembro. Já no mês de agosto, o comportamento climatológico implica no mês mais seco, com índices de umidade relativa críticos, abaixo dos 20% em grande parte do estado”, explica o meteorologista.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade relativa do ar abaixo de 30% já é considerado estado de alerta. A médica pneumologista Michele Anderata explica que a condição climática causa ressecamento da pele e das mucosas, facilitando a ocorrência de alergias e problemas respiratórios, principalmente em crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios preexistentes.

“O índice de 30% não é muito baixo, mas já é um alerta. Quando chega em 20%, ou menos, é muito próximo do clima de deserto”, diz a especialista, que também reforça a importância de redobrar a hidratação e os cuidados com a umidificação de ambientes, além de evitar atividades físicas externas no período de maior exposição ao sol. A diversidade na alimentação é outra aliada da hidratação e da melhora da imunidade. Segundo Andreata, os cuidados são preventivos e evitam a necessidade de atendimento hospitalar.

A médica orienta, no entanto, que o atendimento em unidades de saúde deve ser procurado quando os sintomas de desidratação persistem por mais de três dias. Em idosos, os sinais de alerta são confusão mental, perda de apetite e apatia. Em crianças pequenas, de até 2 anos, os sintomas são irritabilidade, alterações no sono, choro excessivo, febre persistente e diminuição na frequência de micção.

Frio em BH e em Minas

A região de Venda Nova registrou, às 6h30 desta quarta-feira, 10,6ºC, a nona menor temperatura de 2025. Na Região Pampulha, a mínima foi de 10,7ºC. De acordo com o órgão municipal, o dia será de céu claro com frio ao amanhecer e à noite e baixa umidade do ar à tarde. Confira as menores temperaturas de 2025 em BH:

8,1°C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)



8,8°C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)



9,4°C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)



9,9°C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)



10,0°C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)



10,2°C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras)



10,3°C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova)



10,4°C – 07/07/2025 às 5h50 (Mangabeiras), 08/07/2025 às 7h00 (Cercadinho)



10,6ºC – 16/07/2025 às 6h30 (Venda Nova)



10,8°C – 16/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)

Já o Distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país nesta quarta-feira (16/7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 0,3ºC, entre 6h e 7h, com sensação térmica de 2ºC.

Esta é a menor temperatura registrada no estado em 2025. No dia 30 de maio deste ano, os termômetros do distrito marcaram 0,4ºC, a segunda temperatura mais baixa do ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o órgão, o segundo lugar no ranking nacional também é mineiro. A cidade de Maria da Fé, também no Sul de Minas, registrou apenas 1,4ºC, às 6h. A sensação térmica foi de 3,3ºC.