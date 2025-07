Audiência pública termina com promessas de mais segurança para a Pampulha

Uma audiência pública entre membros da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e moradores de bairros da Pampulha terminou com promessas de mais segurança para a região. O encontro ocorreu na tarde desta terça-feira (15/7), no Iate Tênis Clube, no Bairro São Luiz.

Entre as medidas discutidas durante o encontro, estão o reforço da rede de vizinhos protegidos, na qual os moradores se articulam para prevenir crimes como furtos, roubos e arrombamentos. De acordo com moradores que participaram da audiência, deputados e comandantes das forças de segurança, que também estavam presentes, prometeram reforçar o policiamento na região.

Outra medida prometida à comunidade foi a implantação de câmeras de vigilância do Programa Olho Vivo. Varosnil Voiski, presidente da Associação Comunitária do Bairro Santa Mônica (Ascob), relata que muitos dos equipamentos já instalados na região são insuficientes e ainda precisam de manutenção. "Algumas câmeras estão muito velhas, já não funcionam faz tempo. E a bandidagem sabe disso", diz.

Voiski pontua que as câmeras ajudam não apenas a identificar criminosos, mas também a mapear possíveis rotas de fuga — algo essencial para a ação da polícia. A promessa feita aos moradores é de instalar equipamentos capazes até de realizar reconhecimento facial de foragidos da Justiça.

A verba para implantar o sistema de videomonitoramento deve vir de emendas parlamentares. A deputada estadual Chiara Biondini (PP), que convocou a audiência pública, se comprometeu a destinar R$ 200 mil, enquanto seu pai, o deputado federal Eros Biondini (PL), deve contribuir com R$ 400 mil.

Mary Fernandes, vice-presidente da Associação Pró-Pampulha, destaca que os bairros da região, como São Luís e São José, no entorno do Mineirão e do Mineirinho, recebem muitos visitantes. De acordo com ela, reforços na segurança são necessários tanto para esse público flutuante, que inclui turistas, quanto para a população local.

"Foi uma reclamação unânime de que falta efetivo, falta equipamento, falta até bicicleta para a Guarda Municipal", pontua Fernandes. Ela e Voiski dizem ter ficado animados com as providências propostas durante a audiência e agora aguardam a implantação de todas elas.

A audiência contou ainda com a presença do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, e do comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte, Júlio César Pereira de Freitas.