Mulher é baleada no abdômen por motociclista enquanto dirigia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil ainda não tem pistas do homem que tentou matar uma mulher, de 35 anos, no início da madrugada deste domingo (13/7). A vítima estava em seu carro, um Celta, passando pela Avenida Madureira, no Bairro Durval de Barros, em Ibirité (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando o suspeito em uma motocicleta se aproximou atirando.

Os disparos, segundo Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Miliar, atingiram o para-brisas do carro e a vítima ficou ferida no abdômen. Ela estava sozinha o carro e retornava para casa quando aconteceu o atentado.

Apesar de estar ferida, a mulher conseguiu dirigir até o 48º Batalhão de Polícia Militar, no mesmo bairro, onde pediu ajuda. Ela foi levada para a UPA.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. O carro, com licenciamento vencido, foi recolhido para o pátio do Detran.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia