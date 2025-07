BH: após confusão, evento que homenageia cultura francesa é cancelado

A Francette, creperia francesa localizada na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, anunciou em suas redes sociais o cancelamento da "Festa Francesa Francette", evento que homenagearia a cultura do país. Segundo o estabelecimento, a celebração foi planejada para ser um evento privado, após a organização da tradicional Festa Francesa informar que não realizaria a edição deste ano. No entanto, diante da grande repercussão do anúncio, a creperia precisou cancelar a festa, já que o local não comportaria a expectativa de público.

Há três semanas, com a confirmação de que a festa não seria realizada, o proprietário do estabelecimento, Philippe Watel, contou ao Estado de Minas que decidiu organizar algo privado para exaltar a cultura francesa. “Nunca faltou uma Festa Francesa, só durante a pandemia. Este ano, o pessoal que normalmente organiza a festa disse que não teria. Então, eu fiquei muito chateado, não só pelo interesse financeiro de fazer uma festa de rua, mas pelo fato de que a comunidade francesa não é muito importante aqui em BH. Se não tem nem mais a Festa Francesa, o que vai ser?”



Com o anúncio da creperia sobre a "Festa Francesa Francette", o proprietário do estabelecimento relatou acreditar que muitas pessoas tenham confundido o evento com a tradicional Festa Francesa, realizada anualmente na Praça da Liberdade. “Surgiu essa confusão. Quando eu vi a quantidade de pessoas que iriam se deslocar até o local, que não havia condição, não teria nem banheiro químico, eu decidi cancelar.”

O evento estava marcado para o próximo domingo (13/7). O estabelecimento já havia divulgado uma programação gastronômica e musical, com a presença de artistas de jazz francês. O público interessado poderia investir R$ 20,00 em um ingresso que garantia a reserva de uma mesa no local, valor que seria revertido em consumação. Também era possível retirar um tíquete gratuito, destinado às pessoas que preferissem ficar na calçada.

O cancelamento do evento foi compartilhado nas redes sociais da creperia. O estabelecimento afirmou que o valor dos ingressos pagos será estornado aos clientes. Além disso, destacou que está em busca das autorizações necessárias para a realização da festa e, posteriormente, anunciará uma nova data.

“Simplesmente sou dono de um restaurante francês que quis fazer um evento. Como tomou essas proporções, que seria um incômodo para os vizinhos, para a circulação e, claro, para a Prefeitura, decidi cancelar, tentando refazer uma coisa mais controlada e com a devida autorização”, destacou Philippe.

Em nota, a Secretaria Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte afirmou que a realização da Festa Francesa não foi autorizada para esta data, uma vez que haverá outro evento na região neste fim de semana.