Metrô BH: Intervalo entre as viagens será alterado na próxima semana

Devido às obras da Linha 1 do Metrô BH, haverá alteração nos horários das viagens dos trens na próxima semana. A comunicação durante o período será reforçada para orientar a população.

Entre os dias 7 a 11 de julho o intervalo entre as viagens será de 23 minutos entre 20h e 23h. Nesse horário, nas estações Minas Shopping, São Gabriel e Primeiro de Maio, os trens passarão por um só lado da via e será necessário que os passageiros verifiquem a direção da composição antes de embarcar.

No fim de semana, dias 12 e 13 de julho, o intervalo entre as viagens será de 24 minutos durante todo o dia. Depois das 20h, nas estações Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo, Floramar e Vilarinho, os trens passarão por um só lado da via, de modo que os passageiros devem ficar atentos à direção do embarque.

Para orientar o público, as informações serão divulgadas nas telas e no sistema de sonorização das estações. Durante o período de intervenção, funcionários vão orientar os passageiros. Todas as alterações podem ser acompanhadas no Instagram oficial do metrô BH (@metrobhoficial) e no Site institucional.

Obras de revitalização

A revitalização da linha 1, que vai da Estação Vilarinho até a Eldorado, teve início em novembro de 2023 e deve ser concluída em 2027. As obras, ao longo dos 28 km de extensão da linha, foram divididas em etapas e, segundo a Metrô BH, dois dos quatro trechos, entre as Estações Eldorado e Santa Tereza, já foram concluídas e o cronograma segue dentro do prazo previsto.

A atual intervenção faz parte da Fase Três das obras de revitalização da Linha 1. Cada etapa inclui a substituição dos trilhos, lastros, dormentes de concreto e madeira, entre outros componentes.

Para que as obras sejam realizadas no menor prazo possível, as intervenções acontecem durante 24 horas.

Linha 2

Além da revitalização e modernização da Linha 1, a Metrô BH também trabalha na implantação da Linha 2, que unirá a via já existente, na altura do Bairro Nova Suíça, na Região Oeste, até o Barreiro. Ela terá 10,5 km de extensão e incluirá sete estações: Nova Suíça, Amazonas, Nova Gameleira, Nova Cintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro.

Para realização da obra, o trajeto previsto passará por um processo de desocupação e demolição de imóveis. Em maio deste ano, foi estabelecido, por meio de acordo, que as famílias impactadas receberão indenização e quatro meses de aluguel social: o valor será creditado diretamente aos beneficiários, que poderão escolher o imóvel em que desejam residir durante o período de transição. Os moradores também receberão valores referentes ao custeio da mudança para local temporário e, posteriormente, o imóvel definitivo.

Além da concessionária e dos moradores, o Ministério Público (MPMG), o Governo de Minas e parlamentares das esferas municipal e estadual participaram das negociações.

As obras de revitalização e ampliação do metrô de Belo Horizonte têm custo total estimado em R$ 3,2 bilhões, sendo R$ 2,8 bilhões financiados pelo governo federal, e os demais, R$ 400 milhões, pelo Estado, por meio das medidas reparatórias pelo rompimento da Barragem de Brumadinho, na Grande BH.