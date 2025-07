Trânsito na Cristiano Machado será alterado na noite desta terça (1); veja

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) fará intervenção no trânsito no cruzamento das avenidas Cristiano Machado e Saramenha, no Bairro Guarani, na Região Norte da capital, entre as 21h de terça-feira (1/7) até as 5h de quarta-feira (2/7). As alterações são para içamento de vigas para construção de novos viadutos.

Na região foram colocados faixas de pano e placas para orientar motoristas e pedestres. Agentes da unidade integrada de trânsito (BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar) também vão monitorar a região.

Intervenções O bloqueio começa às 21h, com a interdição de uma faixa da Cristiano Machado, nas proximidades com a Saramenha, no sentido bairro/Centro. Em seguida, das 22h até as 5h da manhã de quarta, o trecho será interditado totalmente no sentido bairro/Centro.



Durante esse período, o tráfego será desviado para a pista oposta, no sentido Aeroporto de Confins, que funcionará em contrafluxo. Uma faixa da esquerda da pista será destinada aos veículos no sentido bairro/Centro, enquanto as outras duas seguem no fluxo normal, sentido Centro/bairro.

Segundo a prefeitura, todas as intervenções serão sinalizadas. Após a conclusão do içamento das vigas, o fluxo de veículos volta ao normal.

Desvio

Para quem preferir evitar o trecho, a prefeitura indica rotas alternativas. No sentido Aeroporto de Confins, os motoristas podem utilizar um trecho da Cristiano Machado, em seguida entrar na Saramenha, Avenida Joaquim Clemente, Rua Ouricuri, e retornar para a Cristiano Machado. O desvio alternativo, sentido Centro, será indicado por faixas de tecido como opção na Cristiano Machado, antes do estreitamento da obra.

Já no sentido bairro/Centro, a opção é usar um trecho da Cristiano Machado, depois seguir pelas ruas Coronel Joaquim Tibúrcio, Aguinaldo Bicalho Ervilha, Laura Brito Farias, Nair Pentagna Guimarães, Paulo de Couto e Silva, Praça Pedro Lage, Rua Guilherme Rangel Corrêa, Avenida Waldomiro Lobo até acessar novamente a Cristiano Machado.

Entenda as obras

A PBH iniciou as obras no primeiro semestre de 2024 para implantação de viaduto na interseção da Cristiano Machado com Saramenha, além de adequações na circulação e intervenção no sistema viário. Este será o terceiro trecho das obras de mobilidade urbana no Vetor Norte executadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

Serão investidos neste empreendimento aproximadamente R$ 29,2 milhões, com recursos do Corporação Andina de Fomento e dos Recursos Ordinários do Tesouro (ROT). A segunda alça dos viadutos, no cruzamento com a Waldomiro Lobo, foi liberada para o trânsito na semana passada (23/7). A Avenida Saramenha é classificada como uma via coletora e exerce papel articulador em conjunto com as demais interseções da Cristiano Machado. O novo viaduto possibilitará que os veículos vindos da Saramenha acessem a pista da Cristiano Machado, sentido Centro da cidade, com mais segurança e facilidade.



Segundo a prefeitura, as obras são necessárias para aumentar a capacidade de tráfego da Cristiano Machado, melhorando a acessibilidade aos bairros cortados pela avenida. A possibilidade de dispensa de semáforos vai evitar congestionamentos e eliminar gargalos nos corredores. Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia A previsão é que o viaduto fique pronto até o primeiro semestre de 2026. Até lá, a recomendação é que os motoristas redobrem a atenção nas proximidades das obras e fiquem atentos à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito.