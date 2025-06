Idoso com Alzheimer que estava desaparecido é encontrado no Norte de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um idoso de 61 anos, natural de Santo Antônio do Retiro, no Norte de Minas, que estava desaparecido desde a manhã desse sábado (21/6), foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), com a ajuda de cães, em uma mata fechada da Fazenda Pasto do Cavalo, em sua cidade-natal, nesta terça (24/6).

Segundo a solicitante, parente da vítima, o idoso possui mal de Alzheimer e Parkinson, além de dificuldade de locomoção e necessidade de uso contínuo de medicamentos controlados. Ainda de acordo com ela, a última vez que ele tinha sido visto foi por volta das 7h de sábado.

A partir dessas informações, o Corpo de Bombeiros de Janaúba passou a monitorar e coordenar a operação de buscas, levantar informações e acionar o apoio de órgãos como Polícia Militar (PMMG) e Defesa Civil de Santo Antônio do Retiro.

Foi feito um planejamento para as buscas, que incluíram um drone e apoio de uma guarnição do Canil de Montes Claros para auxiliar nas buscas.

Os bombeiros contaram ainda com a ajuda de populares, além da aplicação de técnicas de busca em mata.

O desparecido estava em uma região de mata fechada a aproximadamente 1 km de sua residência, consciente, orientado e com os sinais vitais preservados. Queixava-se apenas de frio e fome.

A vítima foi imobilizada, colocada em uma prancha longa e conduzida até uma unidade de saúde no próprio município onde foi assistido pelo médico de plantão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia