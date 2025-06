Conceição Evaristo será homenageada em samba-enredo da Império Serrano

A renomada escritora belo-horizontina Conceição Evaristo, de 78 anos, será homenageada pela Império Serrano no carnaval de 2026 com o samba-enredo “Ponciá Evaristo Flor do Mulungu”. O anúncio foi feito neste sábado (21/6) nas redes sociais da escola de samba do Rio de Janeiro: “Em 2026, seremos todos Conceição Evaristo”.

O presidente da Império Serrano, Flávio França, também conhecido como Flavinho, conta que a escolha da escritora ocorreu pela sua importância e representatividade enquanto mulher negra. Ele destaca que Conceição esteve presente e participativa desde o início do desenvolvimento do projeto.

“Foi muito prazeroso, porque ela concordou de cara e contribuiu bastante no processo inteiro. Ela sempre esteve muito ativa, muito atuante. Nós entendemos o contexto global e pensamos de que maneira poderíamos difundir a figura da dona Conceição, a representatividade e a mulher preta que ela é. Ela ter aceitado o convite foi muito valoroso para a Império Serrano”, diz Flávio.

Atual ocupante da cadeira 40 da Academia Mineira de Letras (AML), Evaristo nasceu em 1946 e dedicou sua obra ao protagonismo feminino, ao combate à discriminação racial e de gênero. Criou o termo “escrevivência” durante o mestrado e que articula escrita e vivência a partir de uma perspectiva negra e feminina.

Vencedora de prêmios como Jabuti (2015), Família da Liberdade (2007), Ori (2007) e Juca Pato de Intelectual do Ano (2023), foi cotada a uma vaga na Academia Brasileira de Letras em 2018, mas não foi eleita.

“Ela tem uma narrativa que nos representa muito e é dessa forma que a gente quer conduzir para que essa escrevivência enredo seja contato na avenida. Esse valor cultural, social, esse cunho na defesa da mulher preta no cenário global, que é tão massacrante... A gente pensa muito em como o carnaval pode ser um grande contribuinte na defesa de direitos na sociedade”, explica Flavinho.

A escola, que disputa na Série Ouro, espera vencer o Carnaval 2026 com o desfile que vai abordar tanto a trajetória de vida da escritora quanto sua obra. A presença de Evaristo na avenida já está confirmada.

“Temos feito um trabalho muito bonito, de coração aberto, e a Império Serrano está em um cenário muito competitivo. A gente vem para a briga, ir para as cabeças e, se tudo der certo, nos consagraremos campeões da Série Ouro e acessaremos o Grupo Especial”, afirma o presidente da escola.